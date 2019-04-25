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۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۳:۰۹

کتابستان معرفت به نمایشگاه کتاب آورد

انتشار خاطرات خبرنگار واشنگتن پست از داعش

انتشار خاطرات خبرنگار واشنگتن پست از داعش

کتاب "به من گفتند تنها بیا" نوشته سعاد مخنت به نمایشگاه کتاب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر انتشارات کتابستان معرفت کتاب "به من گفتند تنها بیا" اثر سعاد مخنت خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را با ترجمه فائزه نوری به نمایشگاه کتاب آورد.

مخنت که خبرنگار بخش امنیت ملی روزنامه واشنگتن پست است و برای چند رسانه گزارش‌هایی با موضوع امنیت ملی تهیه کرده است در این کتاب پرده از سفرش به سرزمین تحت تسلط داعش در سال ۲۰۱۴ برداشته است.

وی در این کتاب درباره سفرش به ترکیه و از آنجا به سرزمین‌های تحت تسلط داعش سخن گفته است.

کتاب همچنین در فصل‌هایی از خود به روایت چگونگی حضور داعش در اروپا و عضو گیری در این منطقه پرداخته است.

روزنامه واشنگتن پست در این کتاب با عنوان گزارشی جذاب و تکان دهنده از قلب شبکه‌های داعش در اروپا و شمال آفریقا یاد کرده است.

کد مطلب 4600053
حمید نورشمسی

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