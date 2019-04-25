انتشار خاطرات خبرنگار واشنگتن پست از داعش

به گزارش خبرنگار مهر انتشارات کتابستان معرفت کتاب "به من گفتند تنها بیا" اثر سعاد مخنت خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را با ترجمه فائزه نوری به نمایشگاه کتاب آورد.

مخنت که خبرنگار بخش امنیت ملی روزنامه واشنگتن پست است و برای چند رسانه گزارش‌هایی با موضوع امنیت ملی تهیه کرده است در این کتاب پرده از سفرش به سرزمین تحت تسلط داعش در سال ۲۰۱۴ برداشته است.

وی در این کتاب درباره سفرش به ترکیه و از آنجا به سرزمین‌های تحت تسلط داعش سخن گفته است.

کتاب همچنین در فصل‌هایی از خود به روایت چگونگی حضور داعش در اروپا و عضو گیری در این منطقه پرداخته است.

روزنامه واشنگتن پست در این کتاب با عنوان گزارشی جذاب و تکان دهنده از قلب شبکه‌های داعش در اروپا و شمال آفریقا یاد کرده است.