دستگیری باند سارقان گوشی تلفن همراه و موتورسیکلت در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری با اعلام این خبر، اظهار داشت: اوایل فروردین ماه امسال، فردی با مراجعه به کلانتری ۱۲۷ نارمک اعلام کرد غروب روز حادثه با موتورسیکلتش در خیابان رسالت به سمت اتوبان شهید باقری در حال حرکت بود که ناگهان سه فرد ناشناس با موتورسیکلت قرمز رنگ به بهانه اینکه من برای نوامیس آنها مزاحمت ایجاد کرده ام، جلویم را گرفته و با تهدید سلاح سرد، گوشی تلفن همراه و موتورسیکلتم را به سرقت بردند.

وی با بیان اینکه پس از تشکیل پرونده مقدماتی، این شاکی به پایگاه چهارم پلیس آگاهی پایتخت ارجاع داده شد، گفت: با توجه به گفته‌های شاکی، کارآگاهان پلیس با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و نیز اقدامات تخصصی پلیسی موفق شدند ۳ نفر از سارقان به نام‌های "رحمان"، "قدیر" و "ماهان" را شناسایی کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: کارآگاهان پس از اخذ مجوز قضائی، طی عملیات ضربتی، هر ۳ سارق را در مخفیگاهشان واقع در محدوده مشیریه دستگیر و به پایگاه چهارم پلیس آگاهی پایتخت منتقل کردند.

سرهنگ نثاری تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه ضمن قبول جرم خود اعلام کردند به همراه ۲ نفر دیگر از همدستانشان به نام‌های "مهیار" و "جابر" اقدام به سرقت می‌کنند که بلافاصله در یک عملیات ضربتی، این دو متهم در محدوده پارک پامچال واقع در مشیریه شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی پایتخت، گفت: متهمان در تحقیقات تکمیلی ضمن تشریح جزئیات سرقت‌های خود، عنوان کردند با تعقیب موتورسوارانی که قیمت موتورسیکلت آنها گران بود، در فرصتی مناسب جلوی آنها را گرفته و به بهانه اینکه برای نوامیس ما ایجاد مزاحمت کرده اند، با تهدید سلاح سرد، موتورسیکلت و گوشی تلفن همراه آنان را به سرقت می‌بردند.

وی خاطرنشان کرد: در تحقیقات صورت گرفته روی این پرونده، تاکنون بیش از ۵۰ فقره سرقت به این شیوه کشف شده و ۴۰ نفر از مال باختگان نیز شناسایی شده اند.

سرهنگ کارآگاه نثاری در پایان گفت: متهمان با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی برای کشف سایر جرایم احتمالی و شناسایی سایر مال باختگان، در اختیار کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.