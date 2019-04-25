نظامیان آمریکایی هرگز به ونزوئلا نخواهند رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «نیکلاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا در مراسمی به مناسبت سالگرد پایان همکاری‌های نظامی با آمریکا، اعلام کرد که پای واشنگتن دیگر به ونزوئلا باز نخواهد شد.

مادورو در پیام خود که در توئیتر منتشر شده، افزوده است که حضور نظامی آمریکا را در خاک ونزوئلا تحمل نخواهد کرد.

رئیس جمهور ونزوئلا ضمن اینکه خود را فرزند هوگو چاوز، رئیس جمهور سابق این کشور خوانده، گفته است: چکمه نظامیان آمریکایی هرگز به خاک مقدس ونزوئلا نخواهد رسید.

۱۴ سال پیش، هوگو چاوز رئیس جمهور وقت ونزوئلا در سال ۲۰۰۵ با اعلام خبر خروج مربیان نظامی آمریکا از پایگاه‌های ونزوئلا، هر گونه عملیات نظامی مشترک و برنامه تبادل نظامی با آمریکا را متوقف کرد و بعد از آن کلیه همکاری‌های نظامی دو طرف لغو گردید.

رئیس جمهور ونزوئلا هرساله سالگرد قطع رابطه نظامی با آمریکا را مورد توجه می‌دهد.