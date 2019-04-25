عملیات احداث ورزشگاه ۵۰۰۰ نفری ملایر با سرعت بیشتری انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احد آزادیخواه ظهر پنج شنبه در نشست اعضای هیئت اندیشه ورز جوانان همدان با وزیر ورزش و جوانان بابیان اینکه ۹ درصد اعتبارات ارزش افزوده از سوی مجلس شورای اسلامی به بخش حوزه ورزش و جوانان اختصاص داده شده است، گفت: این مهم کمک شایانی به حوزه ورزش داشته است.

وی با اشاره به وجود پروژه‌های شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و پروژه‌های استانی عنوان کرد: طبق تصمیمات اخذ شده اولویت در تکمیل پروژه‌های ورزشی با طرح‌هایی است که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که در همین زمینه ورزشگاه پنج هزار نفری شهرستان ملایر قابل ذکر است که امیدواریم با سرعت بیشتری اجرا و به افتتاح نزدیک شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورا اسلامی به موضوع جوانان اشاره کرد و با بیان اینکه در عرصه‌های مختلف استان همدان حضور جوانان را شاهد هستیم، اظهار داشت: توجه به جوانان امری ضروری و لازم است کما اینکه حضور جوانان در دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، سازمان‌های مردم نهاد و مجموعه‌های فرهنگی موج می‌زند و این افراد حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.

الگوها را به کشور معرفی کنیم

حجت الاسلام احد آزادیخواه با بیان اینکه شهرستان ملایر ظرفیت‌های بسیاری دارد، گفت: باید الگوها را به کشور معرفی کنیم.

وی به وضعیت شهر ازندریان ملایر اشاره کرد و با بیان اینکه این شهر با ۱۵ هزار نفر جمعیت زمین چمن ندارد و استخر شهر سامن نیز هنوز تکمیل نیست، اظهار داشت: از وزارت ورزش درخواست داریم فدراسیون او- اسپرت در همدان ایجاد شود.

رئیس هیئت ورزش همگانی استان و نماینده هیئت‌های ورزشی نیز بابیان اینکه باید اعتبارات ورزشی در اختیار استان‌ها قرار گیرد، گفت: نداشتن اعتبار مستمر یکی از مشکلات بزرگ هیئت‌های ورزشی است و امیدواریم ماده ۲۷ در اختیار هیئت‌ها قرار بگیرد.

هادی سبزواری در حوزه ورزش همگانی استان همدان پیشنهاد کرد: اعتبارات ویژه ای برای استعدادهای ورزشی تخصیص یابد.

وی از از وزیر ورزش و جوانان خواست اعتبارات ویژه ای برای پروژه‌های نیمه تمام استان اختصاص یابد تا هر چه سریع‌تر به بهره برداری برسد.

رئیس مجمع جوانان استان همدان نیز در این نشست با بیان اینکه دغدغه جوانان همدانی اشتغال است، افزود: سمن‌های همدان در چند سال اخیر رشد کمی و کیفی خوبی داشته‌اند و امیدواریم این روند تداوم پیدا کند.

واگذاری مسئولیت‌ها به جوانان

صالح جهانگرد همچنین از وزیر ورزش و جوانان خواست در واگذاری مسئولیت‌ها به جوانان اعتماد کرده و شرایط را برای حضور این نسل در بخش‌های مدیریتی تسهیل کنند.

یکی دیگر از نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد جوانان استان همدان نیز تاکید کرد: برای پیشبرد امور از همه ظرفیت‌های جوانان بهره برداری شود.

عطیه السادات حسنی این نکته را مورد توجه قرار داد که رویکرد استاندار همدان توجه ویژه به جوانان است و این توجه را حائز تقدیر دانست.

وی گفت: انتظار ما از استاندار همدان واگذاری مسئولیت‌ها به بانوان است و خوشبختانه استاندار همدان تاکنون این خواسته را به خوبی عملی کرده‌اند.

عطیه السادات حسنی گفت: از وزیر ورزش و جوانان می‌خواهیم بودجه لازم را برای افتتاح استخر بانوان همدان اختصاص دهند.

