به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، اظهار کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه رشت-قزوین (رفت و برگشت) روان و فاقد مداخلات جوی است.

وی درباره آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها نیز گفت: تردد در تمامی محورهای اصلی کشور روان است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا افزود: محورهای شریانی پلدختر-کوهدشت، پلدختر-دره شهر، جاده قدیم پلدختر-خرم آباد، کمربندی دهلران، راور-دیهوک، شهداد-نهبندان، اهواز-آبادان، لنگرود-شلمان مسدود هستند.

سرهنگ رحمانی ادامه داد: محورهای شمشک – دیزین، گنج نامه – تویسرکان، سی سخت - پادنا، سروآباد – پاوه، وازک – بلده، پونل-خلخال و اولنگ-شاهرود دارای انسداد فصلی هستند.

وی گفت: محورهای غیر شریانی بندرترکمن-سه راهی یساقی، گمیشان-خواجه نفس (دارای انسداد یکطرفه ساعتی)، کمربندی بستان- سوسنگرد، چغازنبیل- شوشتر، بستان- چذابه، جاده قدیم بستان- چذابه، فنوج- رمشک، چاهان– زرآباد، شهداد- اندوهجرد، طرود– معلمان، شادگان-سه راهی دارخوین و کلاله-گنبد مسدود هستند.