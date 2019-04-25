به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حیدری ظهر پنجشنبه در افتتاح سالن همایش چند منظوره شهر کتاب مشهد اظهار کرد: تلاش می‌کنیم برای کتاب فروشی‌ها تسهیلات ویژه ای در پرداخت عوارض یا مالیات و فرآیندهایی این چنینی در نظر بگیریم تا در شرایط اقتصادی موجود کمکی برای این افراد باشد.

وی افزود: ما در شورا اسلامی شهر مشهد برای ادای سهم خود در بخش کتاب خوانی و با همکاری مدیریت شهری ۲۰ میلیارد تومان برای افتتاح کتاب خانه عمومی مشهد کمک کردیم و این کتاب خانه پس از سال‌ها توقف در اتمام پروژه بالاخره به بهره برداری رسید.

رئیس شورا اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: علاوه بر این اقدام دیگر ما در حوزه فرهنگ بحث تئاتر شهر مشهد بود که به ما تکلیف شد ساخت یک مجموعه تئاتر شهر را شروع کنیم و طی دو سال آینده این مجموعه را به اتمام می‌رسانیم و این اقدام با توجه به اینکه مشهد یکی از کانون‌های تئاتر محسوب می‌شود اهمیت زیادی دارد.

حیدری ادامه داد: همکاری دیگری را با کتاب خانه‌های عمومی برای اختصاص فضایی برای ایجاد قرائت خانه‌ها در پارک‌های مشهد داشتیم زیرا معتقدیم این اقدام به اقتصاد و فرهنگ ما کمک خواهد کرد.