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۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۳:۴۷

از سوی دبیرخانه؛

هیات داوران بخش «جشنواره جشنواره ها» تئاتر دانشگاهی معرفی شدند

هیات داوران بخش «جشنواره جشنواره ها» تئاتر دانشگاهی معرفی شدند

دبیرخانه بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران اسامی هیات داوران بخش «جشنواره جشنواره ها» این رویداد را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، اسامی هیات داوران بخش «جشنواره جشنواره ها» بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران منتشر شد.

مرتضی میر منتظمی، بهارکاتوزی و شهاب آگاهی هنرمندانی هستند که در ایام برگزاری بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به عنوان هیات داوران بخش «جشنواره جشنواره ها» به ارزیابی آثار اجرایی این رویداد می پردازند.

بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری امین مختاری پنجم تا چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ به همت اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4600087
فریبرز دارایی

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