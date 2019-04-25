هیات داوران بخش «جشنواره جشنواره ها» تئاتر دانشگاهی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، اسامی هیات داوران بخش «جشنواره جشنواره ها» بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران منتشر شد.

مرتضی میر منتظمی، بهارکاتوزی و شهاب آگاهی هنرمندانی هستند که در ایام برگزاری بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به عنوان هیات داوران بخش «جشنواره جشنواره ها» به ارزیابی آثار اجرایی این رویداد می پردازند.

بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری امین مختاری پنجم تا چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ به همت اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.