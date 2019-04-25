به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی درگذشت حقوقدان صاحب نظر مرحوم بهمن کشاورز را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت رئیس جمهور به این شرح است:

إنا لله و إنّا إِلَیهِ راجِعُون

درگذشت حقوقدان صاحب نظر و توانا مرحوم بهمن کشاورز، موجب اندوه و تأثر فراوان شد.

این وکیل برجسته که آموزگاری آگاه و متعهد برای وکلای دادگستری و چهره‌ای پایبند به اخلاق حرفه‌ای و مسوولیت‌های اجتماعی بود، با حدود نیم قرن تجربه در دفاع از حقوق شهروندان و تلاش برای افزایش سواد حقوقی جامعه، کارنامه‌ای قابل تحسین و ارزنده برای فعالان جوان این حوزه به یادگار گذاشت.

اینجانب این ضایعه را به جامعه محترم وکلا و حقوقدانان، علاقمندان و به ویژه خانواده و شاگردان گرامی آن مرحوم تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال، برای ایشان رحمت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران