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۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۳:۵۸

با صدور پیامی؛

رئیس‌جمهور درگذشت بهمن کشاورز را تسلیت گفت

رئیس‌جمهور درگذشت بهمن کشاورز را تسلیت گفت

رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت بهمن کشاورز را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی درگذشت حقوقدان صاحب نظر مرحوم بهمن کشاورز را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت رئیس جمهور به این شرح است:

إنا لله و إنّا إِلَیهِ راجِعُون

درگذشت حقوقدان صاحب نظر و توانا مرحوم بهمن کشاورز، موجب اندوه و تأثر فراوان شد.

این وکیل برجسته که آموزگاری آگاه و متعهد برای وکلای دادگستری و چهره‌ای پایبند به اخلاق حرفه‌ای و مسوولیت‌های اجتماعی بود، با حدود نیم قرن تجربه در دفاع از حقوق شهروندان و تلاش برای افزایش سواد حقوقی جامعه، کارنامه‌ای قابل تحسین و ارزنده برای فعالان جوان این حوزه به یادگار گذاشت.

اینجانب این ضایعه را به جامعه محترم وکلا و حقوقدانان، علاقمندان و به ویژه خانواده و شاگردان گرامی آن مرحوم تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال، برای ایشان رحمت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.

حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 4600098

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