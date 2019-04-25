به گزارش خبرنگار مهر، در جریان نشست خبری امروز برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که پیش از دیدار روز جمعه برابر سپاهان برگزار شد، پندار خمارلو مدیر روابط عمومی باشگاه در مورد وضعیت بلیت فروشی و اینکه «آیا بیشتر از ۱۰ درصد ظرفیت ورزشگاه آزادی به سپاهان اختصاص داده می‌شود؟»، توضیح داد.

وی گفت: تمام بلیت‌ها فروش رفته است. در آسیا پنج درصد ظرفیت ورزشگاه تیم میزبان به تیم میهمان داده می‌شود اما طبق قانون سازمان لیگ فدراسیون فوتبال، باید ۱۰ درصد در اختیار طرفداران تیم میهمان قرار داد شود. برای دیدار فردا هم جایگاه‌ها پر شده و صندلی اضافی نمی‌ماند که به حریف بدهیم.