حادثه ۵ اردیبهشت طبس شکستی خفت بار در پرونده آمریکا بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا محمدی ظهر پنج شنبه در مراسم گرامیداشت پنجم اردیبهشت، سالگرد شکست آمریکا در صحرای طبس، اظهار داشت: امروز سی و نهمین سالگرد حادثه پرفروغی است که نقطه عطفی در انقلاب اسلامی و شکست مفتضحانه ای در پرونده آمریکا بود.

وی با اشاره به شکست سپاه ابرهه در مکه، بیان کرد: بعد از یک هزار و ۴۰۰ سال خدا طوفان شن را مأمور کرد و به داد مردم و نظام و انقلاب اسلامی رسید.

امام جمعه طبس ادامه داد: این حادثه شکست خفت بار در پرونده آمریکای جنایت کار به وجود آورد و برگ زرینی در ارزش‌های انقلاب اسلامی شد.

محمدی با تأکید بر اینکه حادثه پنج اردیبهشت جز امداد غیبی و مدد الهی نبود، بیان داشت: طی چهل سال گذشته و قبل از آن در دوران پهلوی تمام شرارت‌ها مربوط به آمریکا بود امروز نیز آمریکا هر روز در شیطنت جدیدی است.

وی با بیان اینکه اگر کاری انجام نداده دلیل بر نتوانستن اوست وگرنه همه کار انجام داد، عنوان داشت: اما با وحدت مردم، پیروی از ولایت فقیه، پایبندی به ارزش‌های انقلاب، ارزش محوری و با بصیرت و دشمن شناسی امروز می‌توانیم در گام دوم انقلاب گام‌های مؤثری برداریم.

وی اضافه کرد: امروز ارزش‌های نظام و انقلاب اسلامی در اوج عزت برای دنیا می‌درخشد و می‌توانیم الگوی خوبی برای جهان بشریت باشیم.