کشف محموله سنگین مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد قنبری اظهار داشت: جان بر کفان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سیستان و بلوچستان با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده به سرنخ‌هایی از قاچاق محموله سنگین مواد توسط یک باند مسلح دست یافتند.

وی افزود: تیم‌های اطلاعاتی و عملیاتی پلیس، ۲ تیم از اعضای این باند مسلح که قصد جابه جایی مواد مخدر از شهرستان‌های سراوان و دلگان را داشتند به صورت نامحسوس تحت نظر قرار دادند. ساعت ۱ و ۴۵ دقیقه صبح روز گذشته، مأموران پلیس، یکی از این تیم‌ها را که با یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ نقره‌ای از سراوان به سمت شهرستان خاش در حرکت بود را ردزنی کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: مأموران پس از مدتی تعقیب نامحسوس خودروی مذکور سرانجام در حوالی یکی از روستاهای اطراف سراوان به راننده پژو دستور ایست دادند که وی بدون توجه به سرعت خود افزود تا از چنگال قانون فرار کند. مأموران سرانجام پس از مدتی تعقیب و گریز با رعایت کامل قانون به کارگیری سلاح به لاستیک‌های خودروی مذکور شلیک و آن را متوقف کردند.

سردار قنبری گفت: تکاوران پلیس پس از دستگیری ۲ قاچاقچی در بازرسی از خودروی مذکور یک تن و ۵۸۴ کیلو تریاک، ۲۰ کیلو و ۹۶ گرم حشیش، یک قبضه کلت و مقداری مهمات را کشف کردند. مأموران پلیس با رصد اطلاعاتی دقیق، تیم دوم از این باند را که قصد جابه جایی ۲ تن مواد مخدر از شهرستان دلگان به یکی از استان‌های همجوار را داشت شناسایی کردند.

وی اظهار داشت: در ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه صبح روز گذشته مأموران پلیس با اطمینان از حرکت قاچاقچیان به محور دلگان به زهکلوت اعزام شده و سرراه سوداگران مرگ کمین کردند. اشرار و قاچاقچیان با یک دستگاه وانت نیسان آبی رنگ فاقد پلاک که توسط یک دستگاه پژوی ۴۰۵ اسکورت می‌شد با مشاهده مأموران بر سرعت خود افزودند و بدون توجه به دستور ایست پلیس، با تغییر مسیر به سمت روستاهای اطراف، شروع به تیراندازی به طرف آنها کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: پس از مدتی تعقیب و گریز و مقابله به مثل جان برکفان پلیس مبارزه با مواد مخدر، سوداگران مرگ با ورود به روستا و افزایش شدت تیراندازی قصد داشتند جلوی ورود مأموران را بگیرند اما با مواجهه با آتش پرحجم پلیس چاره‌ای جز فرار ندیدند و سرانجام با به آتش کشیدن خودروی وانتِ حامل مواد، توسط خودروی پژوی اسکورت از طریق جاده‌های فرعی از صحنه عملیات گریختند.

سردار قنبری گفت: مأموران با رعایت اصول حفاظتی به خودروی مذکور نزدیک شده و شعله‌های فروزانِ آن را خاموش کردند که سرانجام در بازرسی از این خودرو ۳۶۱ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک، ۲۳ کیلو و ۸۹ گرم حشیش، یک قبضه سلاح کلاش و مقادیری مهمات کشف کردند که بیش از یک تن و ۶۰۰ کیلو از این مواد افیونی به علت بنزین فراوانی که قاچاقچیان به روی آنها ریخته بودند در شعله‌های آتش سوخت.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در پایان گفت: مبارزه با اشرار و سوداگران مرگ به مانند سال‌های گذشته یکی از اولویت‌های اصلی پلیس استان است و مأموران انتظامی در این راه از هیچ تلاش و جانفشانی دریغ نخواهند کرد.