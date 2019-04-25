۷ درصد زمینهای آران و بیدگل را مناطق خشک کویری تشکیل داده است

به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار دولت خواه پیش از ظهر پنج شنبه در همایش آب و توسعه پایدار اظهار داشت: از وسعت ۶۰۵ هکتاری آران و بیدگل حدود هفت درصد را مناطق خشک کویری تشکیل داده است لذا لزوم مصرف و مدیریت آب در این منطقه خشک لازم و ضروری است.

وی افزود: میزان متوسط بارندگی در آران و بیدگل در سال‌های پر بارش حدود ۱۲۰ میلی متر است در حالی که میزان تبخیر آب در این منطقه دو هزار و ۶۰۰ میلی متر است.

در ادامه دبیر علمی همایش آب و توسعه پایدار با تاکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مصرف بهینه آب، اظهار داشت:: ایران و از جمله شهرستان آران و بیدگل با قرار گرفتن در منطقه کویری با مشکلات خشکسالی و محدودیت منابع آبی روبه‌روست.

علی جعفر زاده افزود: برگزاری همایش این چنینی تحت عنوان مدیریت هوشمند مصرف آب برای آگاهی و اطلاع‌رسانی عموم مردم و فعالان بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و مصارف آب شرب خانگی ضرورت دارد.

وی تاکید کرد: عدم مدیریت هوشمند مصرف آب، آثار زیان‌بار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را برای جامعه به دنبال دارد.

دبیر علمی همایش آب و توسعه پایدار بیان داشت: ایجاد فروچاله و فرونشست در زمین، تخریب آبخوان و خشک‌شدن چاه‌ها، کاهش رودخانه‌ها، توسعه بیابان، شور شدن آب‌های زیرزمینی و چاه‌ها و متروکه‌شدن قنوات مهم و با ارزش را از آثار سو مصرف و مدیریت هوشمند شهرستان آران و بیدگل است.

وی با اشاره به تغییر الگوی کشت کشاورزان شهرستان، به دلیل محدودیت منابع آبی گفت: با معرفی الگوهای کشت کم‌آب‌بَر به جای محصولات پرآب به کشاورزان می‌توان از کاهش درآمد و معیشت کشاورزان جلوگیری کرد.