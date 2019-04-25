  1. استانها
  2. گیلان
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۴:۵۳

سرمربی فولاد خوزستان:

جبران شکست هفته گذشته اولویت اصلی ما در بازی با سپیدرود است

جبران شکست هفته گذشته اولویت اصلی ما در بازی با سپیدرود است

رشت- سرمربی فولاد خوزستان با بیان اینکه عدم تمرکز بازیکنان در بازی هفته گذشته علت اصلی شکست ما بود، گفت: در بازی فردا برابر سپیدرود به دنبال جبران شکست هفته گذشته هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی در کنفرانس خبری پیش از بازی با سپیدرود رشت در هفته بیست و هفتم لیگ برتر اظهار کرد: چهار دیدار حساس در هفته‌های آتی لیگ برتر داریم و ما برای آینده تیم فوتبال فولاد بازی می‌کنیم.

وی با اشاره به جایگاه یازدهم فولاد خوزستان قبل ورود وی به این تیم، گفت: تلاش کردیم که جایگاه فولاد در جدول را ارتقا دهیم. هدف من کسب رتبه‌هایی بالاتر از رده ششم بود اما باید به این رده اتکا کنیم.

سرمربی فولاد خوزستان با بیان اینکه هدف ما نمایش بازی خوب در هر دیدار نسبت به دیدار گذشته است، بیان کرد: شکست تلخی هفته گذشته در خانه متحمل شدیم اما در بازی برابر سپیدرود به دنبال جبران آن شکست هستیم.

قطبی با اشاره به اینکه بازیکنان خوزستانی در برابر تیم‌های بزرگ بهتر ظاهر می‌شوند، تاکید کرد: بازیکنان فولاد در بازی گذشته اسیر احساسات خود شدند.

وی درباره بی انگیزگی بازیکنان فولاد برابر صنعت نفت نیز اظهار کرد: در بازی با صنعت نفت توپ و میدان در دست ما بود اما پنج موقعیت تیم حریف منجر به چهار گل آنها شد و این تنها از عدم تمرکز بازیکنان و نبود تفکر حرفه‌ای در آنها نشأت می‌گیرد.

وی در ادامه افزود: در صورت حضورم سال آینده در تیم فولاد تنها برای قهرمانی لیگ می‌جنگیم.

کد مطلب 4600131

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها