۶ جشن گلریزان در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، حمید کریمی با اشاره به حوادث تلخ سیل اخیر در کشور، اظهار داشت: به منظور کمک به مردم مناطق سیل زده در شش شهرستان شهرکرد، بروجن، بن، کوهرنگ، اردل و لردگان جشن گلریزان برگزار و سه میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال کمک نقدی و غیر نقدی جمع آوری شد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های هفته جوان نیز امسال با رویکرد کمک به سیل زدگان کشور بود، بیان کرد: با برگزاری جشن‌های گلریزان در هفته جوان مبلغ دو میلیارد و ۱۰ میلیون ریال کمک نقدی و یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال نیز کمک غیر نقدی جمع آوری که از ابتدای بحران به مناطق آسیب دیده ارسال شد.