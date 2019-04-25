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۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۵:۰۸

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال وبختیاری خبر داد:

۶ جشن گلریزان در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

۶ جشن گلریزان در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

شهرکرد- مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال وبختیاری از برگزاری ۶ جشن گلریزان در این استان برای کمک به مردم مناطق سیل زده کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، حمید کریمی با اشاره به حوادث تلخ سیل اخیر در کشور، اظهار داشت: به منظور کمک به مردم مناطق سیل زده در شش شهرستان شهرکرد، بروجن، بن، کوهرنگ، اردل و لردگان جشن گلریزان برگزار و سه میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال کمک نقدی و غیر نقدی جمع آوری شد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های هفته جوان نیز امسال با رویکرد کمک به سیل زدگان کشور بود، بیان کرد: با برگزاری جشن‌های گلریزان در هفته جوان مبلغ دو میلیارد و ۱۰ میلیون ریال کمک نقدی و یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال نیز کمک غیر نقدی جمع آوری که از ابتدای بحران به مناطق آسیب دیده ارسال شد.

کد مطلب 4600136

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