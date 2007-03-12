حمله به ایران تهاجم به جهان اسلام تلقی خواهد شد / تهاجم به ایران سبب توقف برنامه هسته ای نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، انستیتو "چاتام هوس" انگلیس در گزارشی اعلام کرد : این گمان تا حد زیادی وجود دارد که هم اکنون آمادگیهایی در آمریکا و اسرائیل برای اقدام نظامی علیه اهداف مربوط به برنامه هسته ای ایران صورت گرفته است. این گزارش همچنین پاسخهای احتمالی ایران به چنین اقدامی را بررسی کرده است.

در این گزارش که توسط " یوسی مکلبرگ" تدوین شده، آمده است: در صورت چنین اقدامی، ممکن است ایران با شلیک موشکهای بالستیک خود به شهرهای اسرائیل از جمله تل آویو و یا حیفا آن را تلافی کند که نتیجه آن خسارات جانی زیادی خواهد بود.

بر اساس این گزارش، از دیگر نتایج این اقدام نیز آسیبی است که به روابط اسرائیل با کشورهای عرب میانه وارد خواهد شد، چرا که این اقدام به شکل یک تهاجم به جهان اسلام تلقی خواهد شد .

در این گزارش آمده است:" یک عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران یه منافع درازمدت اسرائیل آسیب وارد می کند و برای امنیت کلی اسرائیل مضر خواهد بود و نتایج سیاسی و اقتصادی آن وخیم و گسترده خواهد بود."

بر پایه این گزارش، اگر تلاشهای دیپلماتیک با شکست روبرو شود؛ آمریکا و اسرائیل احساس خواهند کرد که استفاده از زور توجیه شده و ممکن است به اقدام نظامی یا با هم و یا به شکل جداگانه و بدون توجه به رضایت بین المللی متوسل شوند. این امر می تواند پیامدهای فاجعه باری داشته باشد."

چاتام هوس همچنین بر این باور است که هر گونه حمله ای به ایران بعید است که سبب توقف برنامه هسته ای ایران شود، بلکه تنها آن را برای مدتی به تاخیر می اندازد.

این گزارش همچنین می گوید که تلاشهای بین المللی باید با تمرکز بر تحریمهای دیپلماتیک و اقتصادی که می تواند ایران را وادار کند تا با درخواستهای شورای امنیت سازمان ملل همراهی کند، ادامه پیدا کند.