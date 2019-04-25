به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی ظهر امروز پنج شنبه در دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری که در دانشگاه آزاد اسلامی مراغه با حضور پورمحمدی عضو مجلس خبرگان رهبری، دانشجویان و اساتید دانشگاهی برگزار شد گفت: بومی سازی زیرساخت‌های سایبری راهبرد مقابله با تهدیدات است.

وی با اشاره به اینکه توانمندی‌های بالای داخلی در دفاع سایبری وجود دارد، گفت: باید به این پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها توجه شود.

جلالی با تاکید بر اینکه فضای سایبری باید با فناوری‌های روز ترکیب شود، ادامه داد: برای بومی سازی زیرساخت‌های پدافند سایبری باید به دنبال راهکارهای علمی و دانش بنیان باشیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه کار علمی و پژوهشی در مورد پدافند غیرعامل ضروری است، افزود: برای همین منظور قراردادهای همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه‌های مختلف کشور امضا شده است.

وی ابراز داشت: برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از تهدیدهای سایبری، نیازمند راهبردهای علمی و تخصصی در زمینه توسعه زیرساخت‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه شبکه‌های اجتماعی در حال رشد هستند، گفت: باید نظارت بیشتری بر شبکه‌های اجتماعی انجام شود و در غیر این صورت، این فضا و شبکه‌ها از کنترل خارج خواهد شد. شبکه‌های اجتماعی از ضرورت‌های کنونی جامعه هستند و باید شبکه ای در داخل کشور با زیرساخت‌های داخلی ایجاد شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: زیرساخت‌های پدافند غیرعامل کشور بومی سازی می‌شوند و در این خصوص از ظرفیت‌های دانشگاهیان استفاده می‌کنیم.