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۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۵:۱۹

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور:

زیرساخت‌های پدافند غیرعامل کشور بومی سازی می‌شوند

زیرساخت‌های پدافند غیرعامل کشور بومی سازی می‌شوند

تبریز- رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: زیرساخت‌های پدافند غیرعامل کشور بومی سازی می‌شوند و در این خصوص از ظرفیت‌های دانشگاهیان استفاده می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی ظهر امروز پنج شنبه در دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری که در دانشگاه آزاد اسلامی مراغه با حضور پورمحمدی عضو مجلس خبرگان رهبری، دانشجویان و اساتید دانشگاهی برگزار شد گفت: بومی سازی زیرساخت‌های سایبری راهبرد مقابله با تهدیدات است.

وی با اشاره به اینکه توانمندی‌های بالای داخلی در دفاع سایبری وجود دارد، گفت: باید به این پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها توجه شود.

جلالی با تاکید بر اینکه فضای سایبری باید با فناوری‌های روز ترکیب شود، ادامه داد: برای بومی سازی زیرساخت‌های پدافند سایبری باید به دنبال راهکارهای علمی و دانش بنیان باشیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه کار علمی و پژوهشی در مورد پدافند غیرعامل ضروری است، افزود: برای همین منظور قراردادهای همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه‌های مختلف کشور امضا شده است.

وی ابراز داشت: برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از تهدیدهای سایبری، نیازمند راهبردهای علمی و تخصصی در زمینه توسعه زیرساخت‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه شبکه‌های اجتماعی در حال رشد هستند، گفت: باید نظارت بیشتری بر شبکه‌های اجتماعی انجام شود و در غیر این صورت، این فضا و شبکه‌ها از کنترل خارج خواهد شد. شبکه‌های اجتماعی از ضرورت‌های کنونی جامعه هستند و باید شبکه ای در داخل کشور با زیرساخت‌های داخلی ایجاد شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: زیرساخت‌های پدافند غیرعامل کشور بومی سازی می‌شوند و در این خصوص از ظرفیت‌های دانشگاهیان استفاده می‌کنیم.

کد مطلب 4600147

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