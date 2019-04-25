پذیرش ۳۰ دانشجوی پاکستانی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب‌الله موسوی بهار ظهر پنج شنبه در آئین بهره برداری پروژه‌ها به مناسبت هفته سلامت فضای وب را بسیار پیچیده اما ظرفیت بزرگی در اطلاع رسانی و راهبردهای پیچیده علمی و اطلاعاتی امروز برشمرد و گفت: دانشگاه ابن سینا علاوه بر وجه آموزشی، دارای بعد کاربردی و مدیریتی است و گاه انتظارات بخش آموزشی به دلیل عنوان دانشگاهی بودن این مجموعه، بیشتر از سایر بخش‌هاست.

وی با بیان اینکه مدیریت حوزه‌های بهداشت و درمان در مرکز استان و شهرستان‌ها مسئولیت بسیار بالایی است و همه در زمره وظایف دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا تعریف شده‌است، عنوان کرد: روز گذشته ۱۲ دانشجوی دختر و ۱۸ دانشجوی پسر پاکستانی برای تحصیل در رشته پزشکی وارد دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان شدند که این جذب از توفیقات و دستاوردهای دانشگاه است.

موسوی بهار تأکید کرد: بسیاری از این شرایط مدیریتی و حتی معرفی دانشگاه به کشورهای دیگر که موجب جذب دانشجویان و خانواده آنها به این فضای تحصیلی شده به همت واحد آی تی انجام شده است.

وی با بیان اینکه پژوهش و سطح پزشکی از جمله افتخارات کشور ما است، گفت: در سال‌های دورتر از پاکستان پزشک وارد می‌کردیم امام حالا به جایی رسیده‌ایم که برای پاکستان دانشجوی پزشکی تربیت می‌کنیم و اگر فضا و شرایط تسهیل شود بیشتر و بهتر رشد می‌کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا نیز اظهار داشت: هفته سلامت متعلق به همه حوزه‌ها و واحدها است و تلاش بسیاری در این ایام در واحدهای مختلف دانشگاه صورت گرفته است.

هیچ کاری بدون داده و رقم پیش نمی‌رود

بهروز رحیمی بیان کرد: برای هیچ مدیری حوزه آی تی کم اهمیت نیست زیرا در دنیای ارتباطات هیچ کاری بدون داده و رقم پیش نمی‌رود.

وی با بیان اینکه حوزه آی تی از لایه‌های پنهان و آشکار پیشبرد اهداف دانشگاه است، عنوان کرد: توسعه پهنای باند اینترنت، گوشه‌ای از اقدامات متعدد و گسترده این واحد است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با بیان اینکه امروز کار تیمی باعث حال خوب دانشگاه شده است، گفت: با همه سختی‌هایی که سال‌های قبل داشتیم دانشگاه با کار تیمی به موفقیت‌های خود ادامه خواهد داد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه ابن سینا نیز در این مراسم اظهار کرد: در هفته سلامت ۱۲ پروژه در قالب ۹ هزار و ۳۰۰ متر مربع مساحت با ۲۵ میلیارد تومان بهره‌برداری و کلنگ‌زنی شده است.

جعفر شاهرخی گفت: افتتاح پروژه‌ها از جمله برنامه‌های هفته سلامت است و در این ایام سنجش سلامت کارکنان نیز انجام شد.