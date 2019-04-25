کاهش ۱۱ درصدی سرقت در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پورغلامحسین ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و عملکرد یک ماهه نیروی انتظامی بروجرد، اظهار داشت: با انجام عملیات اطلاعاتی و شناسایی‌های لازم، در این طرح ۲ دستگاه خودروی مسروقه پراید و پژو، کشف یک سرقت، دستگیری سارق به عنف، چهار سارق معتاد و توقیف ۳۲ دستگاه موتور سیکلت انجام شد.

وی، افزود: همچنین بیش از ۵ کیلو و ۳۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک، شیشه و هروئین کشف و ضبط و ۹ نفر خرده فروش و ۹ معتاد دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی بروجرد با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح ۳۸۰۰ نخ سیگار قاچاق کشف و یک نفر دستگیر شده است، ادامه داد: کشف و ضبط ۱۷ سلاح سرد مانند شمشیر، قمه، چاقو، مقداری تجهیزات ماهواره و یک دوچرخه سرقتی از دیگر کشفیات اجرای این طرح بود.

سرهنگ پورغلامحسین، کشف و ضبط ۲ باند سرقت خودرو با ۱۴ دستگاه خودرو، کشف ۲ باند سرقت احشام با ۷۷ رأس دام و کشف یک مورد قاچاق گوسفند با ۱۲۳ رأس دام را از دیگر کشفیات نیروی انتظامی بروجرد طی یک ماهه گذشته عنوان کرد.

وی، تاکید کرد: از ابتدای سال جدید تا کنون جرایم سرقت ۱۱ درصد، نزاع‌های دسته جمعی ۸۸ درصد و تصادفات جرحی ۳۸ درصد کاهش داشته‌ایم.