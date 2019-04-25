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۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۵:۲۸

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

کاهش ۱۱ درصدی سرقت در بروجرد

کاهش ۱۱ درصدی سرقت در بروجرد

بروجرد- فرمانده انتظامی بروجرد، از کاهش ۱۱ درصدی سرقت در این شهرستان طی یک ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پورغلامحسین ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و عملکرد یک ماهه نیروی انتظامی بروجرد، اظهار داشت: با انجام عملیات اطلاعاتی و شناسایی‌های لازم، در این طرح ۲ دستگاه خودروی مسروقه پراید و پژو، کشف یک سرقت، دستگیری سارق به عنف، چهار سارق معتاد و توقیف ۳۲ دستگاه موتور سیکلت انجام شد.

وی، افزود: همچنین بیش از ۵ کیلو و ۳۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک، شیشه و هروئین کشف و ضبط و ۹ نفر خرده فروش و ۹ معتاد دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی بروجرد با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح ۳۸۰۰ نخ سیگار قاچاق کشف و یک نفر دستگیر شده است، ادامه داد: کشف و ضبط ۱۷ سلاح سرد مانند شمشیر، قمه، چاقو، مقداری تجهیزات ماهواره و یک دوچرخه سرقتی از دیگر کشفیات اجرای این طرح بود.

سرهنگ پورغلامحسین، کشف و ضبط ۲ باند سرقت خودرو با ۱۴ دستگاه خودرو، کشف ۲ باند سرقت احشام با ۷۷ رأس دام و کشف یک مورد قاچاق گوسفند با ۱۲۳ رأس دام را از دیگر کشفیات نیروی انتظامی بروجرد طی یک ماهه گذشته عنوان کرد.

وی، تاکید کرد: از ابتدای سال جدید تا کنون جرایم سرقت ۱۱ درصد، نزاع‌های دسته جمعی ۸۸ درصد و تصادفات جرحی ۳۸ درصد کاهش داشته‌ایم.

کد مطلب 4600165

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