انتشار جزئیات بیشتری از گفتگوی ترامپ و ژنرال حفتر در لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، سه دیپلمات آمریکایی که نامشان اعلام نشده، جزئیات بیشتری از تماس تلفنی اخیر دونالد ترامپ با ژنرال خلیفه حفتر در لیبی را منتشر کرده و گفته‌اند که این تماس به معنای چراغ سبز آمریکا برای حمله خلیفه حفتر به طرابلس، پایتخت لیبی بوده است.

نزدیک به یک هفته پیش نیز کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ۱۵ آوریل ۲۰۱۹ با ژنرال خلیفه حفتر درباره آن چه روند مبارزه با تروریسم و اهمیت ایجاد ثبات و صلح در لیبی عنوان شده بود، گفت‌وگو کرده است.

از سوی دیگر این منابع اعلام کرده‌اند که گفتگوی ترامپ و خلیفه حفتر چند روز پس از سفر عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهوری مصر به آمریکا و دیدار او با رئیس‌جمهوری آمریکا صورت گرفته و بخشی از اهداف سفر رئیس جمهور مصر به آمریکا مرتبط با تحولات لیبی و کسب حمایت ترامپ از ژنرال حفتر بوده است.

منابع دیپلماتیک اعلام کرده‌اند که تماس ترامپ با حفتر به تضعیف بیشتر دولت تحت حمایت سازمان ملل در لیبی منجر خواهد شد.

این منابع همچنین طراح اصلی تماس تلفنی ترامپ با ژنرال حفتر را جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا عنوان کرده و تماس اخیر را با برنامه‌ریزی بولتون عنوان کرده‌اند.

لیبی در حال حاضر اوضاع آشفته‌ای دارد و خلیفه حفتر، نظامی بازنشسته ارتش لیبی و فرمانده نظامیان مستقر در شرق این کشور از کمتر از یک ماه پیش عملیاتی را برای تصرف شهر طرابلس پایتخت این کشور و ساقط کردن دولت فائز سراج که مورد حمایت سازمان ملل است، آغاز کرده است.