لاریجانی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی کسب مقام قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران را در رقابت‌های آسیایی چین به اعضای تیم ملی و کادر فنی تبریک گفت.

متن پیام رئیس قوه مقننه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کسب مقام قهرمانی توأم با اقتدار کامل و افتخارآفرینی اعضای تیم ملی کشتی آزاد در عرصه رقابت‌های آسیایی موجب خشنودی و مسرت مردم ایران شد.

ضمن عرض تبریک این موفقیت درخشان به اعضای تیم و کادر فنی، امیدوارم همواره شاهد عزت آفرینی جوانان کشورمان در تمامی عرصه‌ها باشیم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی