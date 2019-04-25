  1. سیاست
  2. مجلس
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۵:۵۲

با صدور پیامی؛

لاریجانی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را تبریک گفت

لاریجانی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را تبریک گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی کسب مقام قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات قهرمانی کشتی آسیا در چین را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی کسب مقام قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران را در رقابت‌های آسیایی چین به اعضای تیم ملی و کادر فنی تبریک گفت.

متن پیام رئیس قوه مقننه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کسب مقام قهرمانی توأم با اقتدار کامل و افتخارآفرینی اعضای تیم ملی کشتی آزاد در عرصه رقابت‌های آسیایی موجب خشنودی و مسرت مردم ایران شد.

ضمن عرض تبریک این موفقیت درخشان به اعضای تیم و کادر فنی، امیدوارم همواره شاهد عزت آفرینی جوانان کشورمان در تمامی عرصه‌ها باشیم.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 4600176
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها