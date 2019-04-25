ورود رسمی معاون اوباما به انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، «جو بایدن»، معاون رئیس جمهور سابق آمریکا با انتشار پیامی در حساب توئتیری خود، از تصمیمش برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا خبر داده و خود را نامزد دموکرات‌ها معرفی کرد.

بایدن در پیام خود علت ورودش به رقابت‌های انتخاباتی را در خطر قرار گرفتن جایگاه ملت و ارزش‌های اساسی آمریکا عنوان کرد.

پیش از «جو بایدن»، همچنین «برنی سندرز»، نماینده کنگره آمریکا با انتقاد از ترامپ نامزدی خود را برای انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرده بود، هرچند برخی نظرسنجی‌ها شانس بایدن را بیش از سندرز عنوان کرده‌اند.

در عین حال اعلام نامزدی جوبایدن برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در شرایطی مطرح شده که پیش از این اتهاماتی علیه او به دلیل رفتارهای جنجالی‌اش با زنان منتشر شده بود.

لازم به ذکر است تلاش دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آخرین روز سال ۲۰۱۸ میلادی با اعلام نامزدی «الیزابت وارن» سناتور ۶۹ ساله ایالت ماساچوست آغاز شد و طبق پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود که برای دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰، حدود ۴۰ دموکرات نامزد شوند.