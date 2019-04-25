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۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۶:۰۹

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

انتشار و توزیع آثار مکتوب و صوتی شهدای دفاع مقدس ضروری است

انتشار و توزیع آثار مکتوب و صوتی شهدای دفاع مقدس ضروری است

تبریز- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: انتشار و توزیع آثار مکتوب و صوتی شهدای دفاع مقدس ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم ظهر امروز پنج شنبه در گرامیداشت یاد و خاطره سردار سرلشکر پاسدار حسن شفیع زاده که با حضور اقشار مختلف مردم در سالن اجتماعات مصلای امام خمینی (ره) تبریز برگزار شد گفت: باید برگزاری یادواره‌های شهدا تداوم پیدا کند.

وی با بیان اینکه شهدا سرآمدان روزگار ما هستند، افزود: گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس کاری بسیار با ارزش و مفید است که باعث انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های جوان می‌شود.

آل هاشم با اشاره به اینکه باید اهداف و آرمان‌های شهدا به نوجوانان و جوانان منتقل شود، گفت: بزرگداشت شهدا، احیای نام آنها، تحقیق در مورد کار آنها، تولید آثار مکتوب، تصویری و صوتی شهدا، بررسی زندگی و بررسی اقدامات جهادی از کارهای بسیار با ارزشی است.

امام جمعه تبریز سردار شهید شفیع زاده را به عنوان سردار با غیرت سپاه توحید در دوران دفاع مقدس معرفی کرد و افزود: این شهید در ادامه وصیت خود تاکید کرده است که می‌خواهم جسم و روحم آغشته به خون در راه تو باشد نه راه دیگر.

وی ادامه داد: این سردار شهید با تلاش‌های شبانه روزی و خلاقیت خود توانست با ۲۰۰ قبضه توپ غنیمتی دشمن بعثی، توپخانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بنیان گذاری کند.

وی تبعیت از فرامین رهبری و اطاعت محض از ولی فقیه را از خصوصیت‌های بارز شهید شفیع زاده بیان کرد و افزود: بر همین اساس و به دلیل ارادت خاص به شهید آیت الله مدنی، مسئولیت تیم حفاظتی آن شهید را خودش بر عهده گرفته بود.

کد مطلب 4600200

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