اختصاص۳۰ هزارمیلیاردتومان منابع بانکی به امر ازدواج جوانان

مسعود سلطانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد در کشور با ارائه سرویس‌ها و خدمات مناسب اظهار داشت: تعداد قابل توجهی خانه جوانان نیمه کاره در کشور وجود دارد که امیدواریم حداقل ۲۰ واحد از این خانه‌های جوان را تا پایان امسال به بهره‌برداری برسانیم.

وی با بیان اینکه سقف وام قرض الحسنه ازدواج با هماهنگی مجلس و دولت به ۳۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین افزایش یافته است، گفت: عملکرد نظام بانکی کشور در این زمینه بسیار مطلوب بوده و وظایف قانونی خود را به خوبی انجام داده‌اند.

وزیر ورزش و جوانان اضافه کرد: امسال ۳۰ هزارمیلیاردتومان منابع بانکی به امر ازدواج جوانان اختصاص خواهد یافت.

سلطانی فر از برنامه ریزی برای گسترش دفاتر مشاوره و راهنمایی ازدواج در کشور خبر داد و یادآور شد: مهارت‌های زندگی به جوانان آموزش داده می‌شود.

مسعود سلطانی‌فر همچنین امروز در حاشیه افتتاح استخر سرپوشیده بانوان تویسرکان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این استخر هدیه دولت به بانوان تویسرکان است، گفت: این استخر یکی از شیک‌ترین، کامل‌ترین و مجهزترین استخرهاست که ۵۵ میلیارد ریال برای آن هزینه شده که البته این مبلغ با قیمت‌های گذشته حساب شده است.

وی با بیان اینکه در کنار استخر زمین چمن مصنوعی هم پیش‌بینی شده که امسال اجرا خواهد شد و این امکان هم می‌تواند سرمایه خوبی برای ورزشکاران شهرستان باشد، ادامه داد: احداث زمین چمن مصنوعی در اجرا کمی گران است اما در نگهداری بسیار توجیه دارد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به وجود پروژه‌های نیمه‌کاره در تویسرکان و تلاش برای تکمیل این طرح‌ها گفت ۲۰ پروژه ورزشی در استان همدان در آستانه بهره برداری است.

سلطانی فر همچنین با بیان اینکه استعدادهای بسیار خوبی در بین نوجوانان و جوانان استان همدان وجود دارد ابراز امیدواری کرد: با بهره‌برداری این پروژه‌ها زمینه بروز و ظهور خلاقیت‌ها و استعدادهای ورزشی بیشتر فراهم شود.