کشف بزرگترین محموله مواد مخدر صنعتی در شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان، مدیر کل اطلاعات سیستان و بلوچستان گفت: با اقدامات پیچیده اطلاعاتی و عملیاتی اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان و تعامل با مرزبانی استان، طی درگیری مسلحانه با یکی از باندهای کلان قاچاق مواد مخدر ۱۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدر به ویژه بیش از ۸۵۰ کیلوگرم ماده صنعتی اعتیاد آور «شیشه» هنگام ورود از مرز افغانستان به داخل کشور در حوزه سیستان مورد شناسایی و ضربه قرار گرفت.

وی افزود: در این عملیات دو نفر از قاچاقچیان مسلح به هلاکت رسیدند و تعدادی زخمی و دستگیر و مقادیری سلاح و مهمات کشف و ضبط شد.