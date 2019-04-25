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۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۶:۲۲

اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان خبر داد

کشف بزرگترین محموله مواد مخدر صنعتی در شرق کشور

کشف بزرگترین محموله مواد مخدر صنعتی در شرق کشور

زاهدان- اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان اعلام کرد: بزرگترین محموله مواد مخدر صنعتی «شیشه» توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در شرق کشور کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان، مدیر کل اطلاعات سیستان و بلوچستان گفت: با اقدامات پیچیده اطلاعاتی و عملیاتی اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان و تعامل با مرزبانی استان، طی درگیری مسلحانه با یکی از باندهای کلان قاچاق مواد مخدر ۱۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدر به ویژه بیش از ۸۵۰ کیلوگرم ماده صنعتی اعتیاد آور «شیشه» هنگام ورود از مرز افغانستان به داخل کشور در حوزه سیستان مورد شناسایی و ضربه قرار گرفت.

وی افزود: در این عملیات دو نفر از قاچاقچیان مسلح به هلاکت رسیدند و تعدادی زخمی و دستگیر و مقادیری سلاح و مهمات کشف و ضبط شد.

کد مطلب 4600211

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    نظرات

    • علی اصغر IR ۱۹:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
      1 0
      پاسخ
      با سلام. خدا قوت سربازان امام زمان (عج). خدا یار و نگهدارتان
    • IR ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
      0 0
      پاسخ
      درود

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