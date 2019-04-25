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۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۷:۰۳

در واکنش به انتقادات؛

مدیر شبکه۳ ابهام شرعی جوایز «برنده باش» را رد کرد/ تغییر اسپانسر

مدیر شبکه۳ ابهام شرعی جوایز «برنده باش» را رد کرد/ تغییر اسپانسر

علی فروغی مدیر شبکه سه سیما ضمن ارائه توضیحاتی درباره ابهام شرعی مطرح شده درباره جوایز برنامه «برنده باش» از تغییر اسپانسر این برنامه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه‌سه، علی فروغی پیرامون برنامه‌های اسپانسرمحور گفت: با توجه به رهنمود اخیر رهبر معظم انقلاب و به تبع آن دستور رئیس سازمان صداوسیما در سازماندهی اسپانسرها و تعامل با معاون محترم سیما، تصمیم بر این شد تا سازوکار اسپانسری که پشتیبانی مالی برنامه «برنده باش» را انجام می‌دهد، اصلاح و ظرفیت‌های جدیدی به این برنامه اضافه شود.

وی افزود: در همین راستا، با این تغییرات پیش‌برنده از این پس مردم نقش‌آفرینی بیشتری در برنامه «برنده باش» خواهند داشت.

او در پایان در مورد شبهه شرعی مطروحه اضافه کرد: همانطور که مرجع بزرگوار در جلسه درس خارج فقه فرمودند اگر محل تأمین جوایز مسابقه از محل وجه دریافتی از شرکت‌کنندگان مسابقه تفکیک شده باشد، مشکل شرعی ندارد. در همین راستا، با توجه به سابقه دیرینه سازمان در این گونه برنامه‌ها و بررسی‌های شرعی لازم، از همان ابتدا پیش بینی شده بود که محل تأمین جوایز از برآورد مصوب در شبکه باشد و نه وجه احتمالی دریافتی از شرکت کنندگان. لذا مفروض استفتا مصداق این برنامه نیست.

کد مطلب 4600227
عطیه موذن

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    نظرات

    • IR ۱۹:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
      1 0
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      چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟
    • IR ۱۹:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
      2 0
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      کلاه شرعیه. ببخشیدا اگه پولهای دریافتی از شرکت کننده ها نباشه این جوایز چند ده میلیون تومنی بعد از چند هفته از کجا میخواد تامین بشه ؟
    • حسن IR ۲۰:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
      2 0
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      مرجع تقلید گفته قماره، تو چه کاره ای که رد میکنی. ثانیا دلیلی هم که آورده نشانگان بارز کلاه شرعی هستش.
    • استوراقیان IR ۲۲:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
      2 0
      پاسخ
      عجب پاسخ مستدلی باید حتما قانع بشم
    • IR ۰۲:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۶
      2 0
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      کلاه شرعی که میگن اینه
    • یدالله IR ۰۵:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۶
      2 1
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      برو کتاب جامعه شناسی نخبه کشی در ایران را خوب مطالعه کن وبه دلت رجوع کن که حقیقتا اخراج عادل از شبکه سه خدایی بوده یا هوا و هوسی
    • مهدی IR ۱۹:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۶
      2 0
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      وقتی آیة الله مکارم به صراحت این مسابقه رو شبیه قمار دونستند دیگه چه وجهی برای ادامه پخش وجود داره؟
    • AE ۰۳:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
      2 0
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      من دو تا سوال دارم . ۱- آیا تا به حال شرکت کننده ای بوده که بدون خرید سوال بتونه وارد مسابقه بشه؟ ۲- هزینه های دریافتی از شرکت کننده ها به کجا میره که میگید جوایز از بودجه سازمانه؟

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