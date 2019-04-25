مدیر شبکه۳ ابهام شرعی جوایز «برنده باش» را رد کرد/ تغییر اسپانسر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه‌سه، علی فروغی پیرامون برنامه‌های اسپانسرمحور گفت: با توجه به رهنمود اخیر رهبر معظم انقلاب و به تبع آن دستور رئیس سازمان صداوسیما در سازماندهی اسپانسرها و تعامل با معاون محترم سیما، تصمیم بر این شد تا سازوکار اسپانسری که پشتیبانی مالی برنامه «برنده باش» را انجام می‌دهد، اصلاح و ظرفیت‌های جدیدی به این برنامه اضافه شود.

وی افزود: در همین راستا، با این تغییرات پیش‌برنده از این پس مردم نقش‌آفرینی بیشتری در برنامه «برنده باش» خواهند داشت.

او در پایان در مورد شبهه شرعی مطروحه اضافه کرد: همانطور که مرجع بزرگوار در جلسه درس خارج فقه فرمودند اگر محل تأمین جوایز مسابقه از محل وجه دریافتی از شرکت‌کنندگان مسابقه تفکیک شده باشد، مشکل شرعی ندارد. در همین راستا، با توجه به سابقه دیرینه سازمان در این گونه برنامه‌ها و بررسی‌های شرعی لازم، از همان ابتدا پیش بینی شده بود که محل تأمین جوایز از برآورد مصوب در شبکه باشد و نه وجه احتمالی دریافتی از شرکت کنندگان. لذا مفروض استفتا مصداق این برنامه نیست.