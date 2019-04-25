سیمرغ سیمین کارگردانی در دست سروش صحت/ «جوان روسی» فیلم برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر عصر امروز ۵ اردیبهشت ماه با حضور مسئولان سینمایی و هنرمندان سینما ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه با پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در تالار وحدت آغاز شد.

اجرای چند قطعه از موسیقی فیلم‌های مطرح تاریخ سینما توسط گروه آوازی تهران، اولین برنامه این مراسم پیش از حضور مجری و خیرمقدم به مهمانان بود.

در ادامه کلیپی از برگزاری ۴ دوره پیشین برگزاری مستقل جشنواره جهانی فیلم فجر پخش شد و به نوعی گزارش عملکرد این دوره را هم شامل می‌شد. نکته قابل توجه این گزارش ویدئویی این بود که مشخصاً این دوره از جشنواره را نه دوره «سی‌وهفتم» که دوره «پنجم» این رویداد بین‌المللی معرفی کرد.

پس از آن حمید محمدی که گوینده متن این ویدئو بود، بر روی همان تصاویر از سیدرضا میرکریمی دبیر این رویداد دعوت کرد تا روی سن حاضر شود و گزارشی از این رویداد ارائه دهد؛ ایده‌ای که می‌توانست نشان‌دهنده «حذف مجری» از کنداکتور برنامه باشد.

تحریم‌هایی که فرهنگ را هدف گرفته‌اند

در ادامه سیدرضا میرکریمی روی صحنه آمد و گفت: از چهار سال پیش که من مسئولیت این کار را به همراه کارشناسان و سینماگران بر عهده گرفتیم و تلاش کردیم جایگاهی درخور برای این جشنواره دست و پا کنیم عادت نداشتم گزارش کار ارائه بدهم.

وی عنوان کرد: امسال متأسفانه با تحریم‌های ناعادلانه و یک سویه مواجه بودیم که نه تنها اقتصاد بلکه حوزه فرهنگ را هم نشانه گرفته بود اما به خاطر شأن سینمای ایران شاهد برگزاری خوب این جشنواره بودیم و بسیاری از دوستان در سراسر جهان دعوت ما را پذیرفتند.

میرکریمی تشریح کرد: در ترانه‌ای که اجرا شد بیتی بود که مبنی‌بر آب و جارو کردن دل و خانه بود که من بسیار آن را دوست دارم باید بگویم ما هم در طول یک ساله گذشته کوچه‌های دلمان و شهرمان را آب‌پاشی کردیم تا مهمانان ما بیایند و یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین فستیوال‌های غرب آسیا برگزار شود از وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان سینمایی، شهرداری تهران, وزیران ارتباطات و… تشکر می‌کنم که از این حرکت ملی حمایت کردند.

اجرای دو زبانه مراسم

پس از اتمام صحبت‌های دبیر جشنواره «باران نیک‌رو» روی سن حاضر شد تا برخلاف روند دقایق ابتدایی برنامه‌، عهده‌دار اجرای مراسم باشد. نیک‌رو به اجرای همزمان به دو زبان فارسی و انگلیسی به حاضران در مراسم خیرمقدم گفت و در ادامه به مسئولان برگزاری به‌خصوص سیدرضا میرکریمی دبیر این رویداد دستمریزاد گفت.

جایزه بخش «نت پک»

اهدای جایزه «نت پک» (بنیاد توسعه سینمای ایران) بخش بعدی برنامه بود که با معرفی و دعوت از داوران به روی سن معرفی شدند.

مستند «خط باریک قرمز» به کارگردانی فرزاد خوشدست از ایران جایزه اول این بخش را از آن خود کرد.

خوشدست پس از دریافت این جایزه با تقدیر از هیأت داوران گفت: دوست دارم این جایزه را به بچه‌های کانون اصطلاح و تربیت اهدا کنم که این فیلم توسط آن‌ها ساخته شد امیدوارم هیچ زندانی در کشور وجود نداشته باشد که بخواهم درباره آن‌ها فیلم بسازم.

وی افزود: من می‌خواستم به معجزه هنر در فیلمم اشاره کنم. این جایزه را به دخترم که قرار است شش ماه دیگر به دنیا بیاید تقدیم می‌کنم.

جایزه «بین‌الادیان»

سپس داوران جایزه بین‌الادیان معرفی شدند تا با حضور داوران بر روی سن برگزیده این بخش معرفی شود.

«شکستن همزمان بیست استخوان» به کارگردانی جمشید محمودی از افغانستان دیپلم افتخار این بخش را دریافت کرد.

نوید محمودی که این جایزه را در نبود برادرش جمشید دریافت کرد، گفت: فیلم به دلیل اینکه محصول مشترک ایران و افغانستان است آن را از کشور افغانستان در این جشنواره شرکت دادیم. در مورد این فیلم دو سال بسیار سخت بر ما گذشت امیدوارم همانطور که فیلم در دنیا با استقبال مواجه شده در ایران هم مورد استقبال قرار بگیرد.

جایزه منتقدان در بخش «جلوه‌گاه شرق»

در ادامه برنامه دیپلم افتخار بهترین فیلم بلند بخش جلوه گاه شرق از دیدگاه منتقدان به فیلم «اعلان» از کشور ترکیه و بلغارستان اهدا شد.

اهدای دیپلم افتخار «صلح»

دیپلم افتخار صلح با حضور حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی و رضا کیانیان مدیر کاخ جشنواره به «امینه» از کشور سوریه اهدا شد.

جایزه «محمد امین»

در بخش بعدی مراسم رضا کیانیان درباره جایزه «محمد امین» گفت: افتخار می‌کنم برای بار چهارم برای اهدای جایزه محمد امین روی صحنه می آیم این جایزه، جایزه اخلاق است به این دلیل نام این جایزه محمد امین» گذاشتیم که پیامبر ما گفت من نیامدم مگر برای تکامل اخلاق. این جایزه به فیلمی تقدیم می‌شود که دغدغه اصلی اش اخلاق است.

در ادامه جایزه «محمد امین» جشنواره سی‌وهفتم به فیلم «حمید» به کارگردانی اعجاز خان از هند تعلق گرفت.

بهترین فیلم اول

در ادامه پس از پخش کلیپ معرفی داوران بهترین فیلم اول جشنواره سی‌وهفتم تندیس این بخش به فیلم «جوان روسی» از کشور روسیه رسید.

در این بخش به جای کارگردان، مدیر فیلمبرداری فیلم برای دریافت جایزه روی صحنه آمد و گفت: برای کارگردان این فیلم آرزوی موفقیت می‌کنم که در این همه بتواند فیلم‌های بهتری بسازد.

کارگردان این اثر هم یک پیام ویدئویی برای جشنواره ارسال کرده و از دریافت این جایزه ابراز خرسندی کرد.

جوایز بخش «جلوه‌گاه شرق» (سینمای آسیا)

در بخش بعدی داوران بخش «جلوه‌گاه شرق» روی سن حاضر شدند تا برگزیدگان این بخش معرفی شوند.

جایزه بهترین فیلم کوتاه آسیایی به «قربانی» ساخته مهدی محمدنژادیان از ایران تعلق گرفت.

محمدنژادیان پس از دریافت جایزه‌اش گفت: سالیانه تعداد زیادی از کودکان در سراسر کشور قربانی تجاوز می‌شوند و من سعی کردم به سهم خودم صدای آنها باشم.

تندیس بهترین کارگردانی آسیایی هم به هو منگ کارگردان فیلم سینمایی «عبور از مرز» از کشور چین اهدا شد.

بهترین فیلم بلند آسیایی؛ شکستن همزمان بیست استخوان

دیپلم افتخار بهترین فیلم بلند آسیایی هم به فیلم «شکستن همزمان بیست استخوان» به کارگردانی جمشید محمودی از کشور افغانستان اهدا شد.

نوید محمودی تهیه‌کننده این اثر اظهر کرد: من سی و چهار سال است در ایران مهاجر هستم برخی از قوانین دست محبت ما را به هم بسته است به مهاجرین محبت کنید چون بی سرزمینی غم بزرگی است. امیدوارم فیلم بعدی ما در فجر ملی باشد تا در بخش‌های مختلف هنر دوستان ما مورد تقدیر قرار بگیرد.

تندیس بهترین فیلم بلند آسیایی به «جای خالی دوست» به کارگردانی محمدعلی طالبی از کشور ایران رسید.

طالبی در پیام ویدئویی که برای این جشنواره ارسال کرده بود عنوان کرد: این جایزه را به نیلوفر روزبهانی اهدا می‌کنم که به همراه دوستش از پلی در اصفهان پرید تا خودکشی کند ولی به طرز معجزه‌آسایی زنده ماند. از همه نیلوفرهای ایران می‌خواهم به زندگی فکر کنند زندگی با همه سختی‌ها شیرین است.

نیلوفر روزبهانی در این بخش روی صحنه آمد و جایزه را دریافت و از محمدعلی طالبی بابت این جایزه سپاسگزاری کرد.

برگزیدگان بخش «سینمای سعادت»

در ادامه برنامه داوران بخش «سینمای سعادت» (مسابقه بین‌الملل) روی صحنه حاضر شدند و جوایز این بخش شامل سیمرغ سیمین را به برگزیدگان اهدا کردند.

سیمرغ سیمین بهترین فیلم کوتاه به فیلم «افراط منجی ماست» به کارگردانی مورگان زیورلا- پتی از سوئد اهدا شد. کارگردان این فیلم کوتاه که در مراسم حاضر نبود در قالب ویدئویی از داوران برای این جایزه سپاسگزاری کرد.

سیمرغ سیمین جایزه ویژه هیأت داوران در این بخش برای بهترین طراحی لباس به فیلم «پرنده بهاری» از کشور چین تعلق گرفت.

کارگردان این اثر پس از دریافت این جایزه اظهار کرد: برای ما باعث افتخار است که این جایزه را دریافت می‌کنیم و می‌تواند باعث شود تیم ما رویاهای خود را دنبال کنند.

پس از این سخنان، ویدئویی از اظهارات طراح لباس فیلم «پرنده بهاری» پخش شد که توسط آن از هیأت داوران و برگزارکنندگان این رویداد تشکر کرده بود.

در ادامه نوبت به اهدای جایزه بهترین بازیگر مرد رسید که نوید محمدزاده به نمایندگی از هیأت داوران برگزیدگان این بخش را معرفی کرد.

دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد برای علی مصفا

دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد این بخش به علی مصفا برای فیلم «جهان با من برقص» اهدا شد.

علی مصفا پس از دریافت این جایزه عنوان کرد: گویا کسی برای من پارتی بازی کرده است که تیم جایزه را بگیرم از هیأت داوران، آن شخص و سروش صحت برای ساخت این فیلم تشکر می‌کنم.

اما سیمرغ سیمین بهترین بازیگر مرد این دوره از جشنواره جهانی فیلم فجر به جسپر کریستنسن برای فیلم «پیش از ژاله» به کارگردانی مایکل نوئر از دانمارک رسید. کارگردان این فیلم به نمایندگی جایزه را دریافت کرد و سپس ویدئویی از این بازیگر پخش شد که از برگزارکنندگان و داوران جشنواره فجر تشکر کرد.

تندیس سیمرغ سیمین بهترین بازیگر زن هم به مارتینا آپوستولووا برای فیلم «ایرینا» به کارگردانی نادژدا کزه‌وا از کشور بلغارستان اهدا شد که او نیز به‌صورت ویدئویی از داوران سپاسگزاری کرد. این بازیگر در پیامی تصویری که برای جشنواره ارسال کرده بود، مطرح کرد: این جایزه باعث افتخار من است و از صمیم قلب از اینکه سخت کوشی ما را قدر دانستید، تشکر می‌کنم.

تهیه کننده این اثر هم که برای دریافت سیمرغ روی صحنه حاضر شده بود گفت: تنها چیزی که بین همه ما مشترک است عشق به سینماست.

تندیس سیمرغ سیمین بهترین فیلمنامه به گرنوت کرا و اولیور هافنر برای فیلم «واکرسدوروف» به کارگردانی اولیور هافنر از آلمان اهدا شد. وی که تا روز گذشته در تهران حضور داشته، در پیامی تصویری گفت: به خاطر بلیتم زودتر باید برمی‌گشتم. فیلم من درباره حقوق مدنی است؛ چیزی که باید همه ما برای آن بجنگیم. امیدوارم خیلی زود دوباره به ایران برگردم.

سیمرغ بهترین کارگردانی برای سروش صحت

در ادامه سیمرغ سیمین بهترین کارگردانی برای فیلم سینمایی «جهان با من برقص» به سروش صحت از ایران اهدا شد.

صحت پس از دریافت این جایزه گفت: بسیار هیجان‌زده هستم. در این چند روز به من می‌گفتند این فیلم یک حال خوب دارد و من علت این موضوع فکر کردم. به نظرم دلیلش این است یک کار گروهی بود و حال همه ما خوب بود همه اختلاف نظرها را در کنار هم حل می‌کردیم و دوست بودیم.

وی افزود: به نظرم اگر این اتفاق در همه جای دنیا بیفتد یعنی با هم دوست باشیم مخالفانمان را بفهمیم، حال خودمان و دنیا خوب می‌شود و آنگاه جهان با ما می‌رقصد مثل الان که جهان با من می‌رقصد.

بهترین فیلم جشنواره سی‌وهفتم؛ «جوان روسی»

در ادامه سیمرغ زرین بهترین فیلم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر با حضور رضا میرکریمی دبیر جشنواره و پل شریدر مهمان ویژه این رویداد در کنار داوران بخش سینمای سعادت به فیلم «جوان روسی» به کارگردانی الکساندر زولوتوخین از روسیه اهدا شد.

زولوتوخین کارگردان این اثر در پیامی تصویری که برای جشنواره فرستاده بود گفت: به خاطر اعتمادی که جشنواره به ما داشت تشکر می‌کنم تیم ما این فیلم را با عشق ساخته است در جهانی که سیاستمداران شعار می‌دهند می‌شود با عشق زندگی کرد.

آیرات یامیلوو فیلمبردار «جوان روس» هم که به نمایندگی از کارگردان اثر سیمرغ زرین این بخش را دریافت کرد، گفت: اصلاً انتظار نداشتم از این فیلم آنقدر استقبال شود و جا دارد از داوران و همه مهمانان تشکر کنم.

آئین اختتامیه سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در ساعت ۲۰:۱۵ به پایان رسید.