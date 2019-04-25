انتقاد امام جمعه موقت ورامین از وضعیت قلیان سراهای این شهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی بعد از ظهر پنج شنبه در حالی که توسط میرزا حسینیان، مدیر شبکه بهداشت ورامین همراهی می‌شد، از نمایشگاه هفته سلامت این شهرستان بازدید کرد.

وی ضمن تشکر از برپایی این نمایشگاه گفت: باید در حوزه سلامت تمام دستگاه‌ها و مردم دست به دست یکدیگر بدهند.

امام جمعه موقت ورامین با انتقاد از رشد بی حساب و کتاب قلیان سراها در این شهر و عدم نظارت بر آنها افزود: باید دستگاه اجرایی با پای کار آوردن تمام دستگاه‌های مرتبط به داد جوانان و خانواده‌ها برسد.

محمودی از دادستان، شبکه بهداشت، نیروی انتظامی و اتاق اصناف ورامین و سایر تأثیر گذاران این شهرستان خواست با هدایت فرمانداری در مدیریت این مشکل ورود پیدا کنند.

بر اساس این گزارش، رئیس شبکه بهداشت ورامین نیز در این بازدید گزارشی از غرفه‌ها و استقبال مردم ارائه کرد.