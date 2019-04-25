بهره گیری از ظرفیت دانش آموزان برای اشاعه فرهنگ خود مراقبتی

به گزارش خبرنگار مهر، علی داودی ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه سومین جشنواره سفیران سلامت گیلان که در سالن همایش دهکده ساحلی انزلی برگزار شد، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی گیلان در تلاش است تا با استفاده از دانش آموزان به عنوان سفیران سلامت، فرهنگ خود مراقبتی را اشاعه داده و از خود درمانی پرهیز شود.

وی با بیان اینکه سن سرطان سینه در بانوان گیلان ۱۰ سال کاهش یافته است، افزود: با توجه به اینکه ۴.۳ سرطان‌ها در گیلان درمان می‌شوند متأسفانه ۴.۱ افراد مبتلا به سرطان دیر به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند.

داودی با اشاره به اینکه وجود سونامی سرطان در گیلان صحت ندارد، گفت: شاخص سرطان در کشور ۱۴۶ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است که این آمار در گیلان به عدد ۱۳۹ نفر در ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در تلاش است تا یک چهارم باقیمانده نیز زودتر به مراکز درمانی مراجعه کنند.

داودی با اشاره به وجود ۵۵ هزار سفیر سلامت دانش آموزی در گیلان، تاکید کرد: سفیران سلامت، وظیفه انتقال آموزش‌های پیشگیرانه به خانواده‌ها را بر عهده دارند.

وی اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی به عنوان متولی سلامت مردم تنها در ۲۵ درصد سلامت جامعه نقش داشته و ۷۵ درصد از سلامت جامعه به صورت مشترک توسط آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و محیط زیست و سایر دستگاه‌ها انجام می‌شود.

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی موارد خود مراقبتی درباره بیماری‌ها را به زبان ساده به دانش آموزان آموزش می‌دهد تا این سفیران سلامت آموزش‌ها را به همین زبان به خانواده‌های خود انتقال دهند.

در این مراسم از ۲۰۰ تن از برگزیدگان در مسابقات عکس و فیلم و نقاشی و داستان جشنواره سفیران سلامت تجلیل شد.