مشکل آب روستای سلمل رامسر حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر محمد آزاد عصر پنجشنبه در جلسه حل مشکل کم آبی در روستای سلمل با بیان اینکه ۹۵ درصد مشکل آب در جواهرده حل شده گفت: به صورت مجدانه پیگیر حل مشکل آب روستای سلمل هستیم و شهروندان باید در مصرف آب صرفه جویی کنند.

وی با اشاره به اینکه امروزه در شرایط سخت جنگ اقتصادی هستیم و با حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید نسبت به اشتغالزایی اقدام کنیم افزود: لوله خط انتقال آب از چشمه هفت گل به مخزن ۵۰۰ متر مکعبی سلمل را تأمین می‌کنیم و اهالی این منطقه در حفاری مشارکت کنند تا بتوانیم با کار جمعی مشکل آب سلمل را حل کنیم.

وی تصریح کرد: کنتور آب نقش کنترل را دارد و باید کنتور آب در روستای سلمل که فاقد کنتور آب بوده نصب شود تا نسبت به مصرف آب صرفه جویی شود.

فرماندار رامسر با تاکید بر خط انتقال آب از چشمه هفت گل به مخزن ۵۰۰ متر مکعبی سلمل و اصلاح شبکه گذاری گفت: ۱۰۰۰ متر لوله آب تأمین شد و حفاری با مشارکت مردمی انجام شود.

آزاد گفت: هر خانه یک منبع ذخیره آب داشته باشد تا در مواقع فشار قوی آب نسبت به ذخیره سازی آب اقدام کند.

لزوم مشارکت مردمی برای حل مشکلات

بخشدار مرکزی شهرستان رامسر اظهار کرد: مشارکت مردمی سبب تسریع در مشکل کم آبی روستای سلمل می‌شود.

ارسلان نعمتی واجاری با بیان اینکه حل مشکل کم آبی در تابستان در برخی روستاها سبب مشکلاتی شده بود گفت: اولویت اول مدیریت مصرف آب کنتور گذاری و صرفه جویی در مصرف آب شرب است و مشارکت مردمی در راستای حل مشکل آب سلمل سبب تسریع در روند آبرسانی خواهد شد.

بخشدار مرکزی شهرستان رامسر گفت: بالای ۴۰۰ خانوار در روستای سلمل ساکن بوده که باید مشارکت جدی داشته باشند تا مشکل آب شرب حل شود.

صالح درجانی رئیس آبفار روستایی شهرستان رامسر در این جلسه گفت: خطوط انتقال آب روستای سلمل قدیمی، فرسوده و غیر اصولی است و هدف ما انتقال آب چشمه هفت گل به مخزن سلمل بوده تا شبکه آبرسانی تقویت شود.

وی تصریح کرد: خط انتقال آب به طول ۶۳۰۰ متر با هزینه لوله و اجرا نیازمند اعتبار ۷۰۰ میلیون تومانی است.

آب روستایی سلمل دارای آلودگی است

رئیس شورای بخش مرکزی شهرستان رامسر اظهار کرد: مهمترین دغدغه من حل مشکل آب سلمل است.

انوشیروان خلعتبری در جلسه بررسی حل مشکل آب شرب روستای سلمل با بیان اینکه دو سال در شورای بخش مسئولیت دارم یکی از دغدغه‌های من آب سلمل است گفت: طبق مصوبه مجلس در اختیار قرار دادن آب شرب سالم وظیفه آبفار است.

وی افزود: شبکه بهداشت شهرستان رامسر طبق نامه‌ای اعلام کرده آب سلمل آغشته به فضولات حیوانی است.

خلعتبری کنتور گذاری و کنترل مصرف آب را به عنوان دو اصل اساسی در مدیریت مصرف آب عنوان کرد و گفت: در دوره خودم برای اعتبارات هر روستا سر فصل باز کردم ودر سال‌های گذشته محور جواهرده عاری از زباله بود ولی در این دوره با مدیریت جهادی و پیگیری سبب پاکسازی و کاهش حجم زباله شدیم.

وی با انتقاد از عدم وجود سرویس بهداشتی در محور جواهرده گفت: به عنوان شورای بخش اعتقادی به شرق و غرب ندارم و رسیدگی به امورات همه روستاها برای ما یکسان هستند.

رئیس شورای بخش مرکزی شهرستان رامسر تصریح کرد: مصوبه کردم برابر قانون ۱۰۰۰ متر در سلمل لوله کشی آب انجام شود و در ماه بعدی نیز ۱۰۰۰ متر بعدی لوله کشی خواهد شد.