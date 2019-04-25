به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از مسابقات دوچرخه‌سواری جاده قهرمانی آسیا امروز (پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه) در تاشکند ازبکستان پیگیری شد که حاصل آن، کسب یک نشان نقره در بخش پاراآسیایی برای نماینده کشورمان بود.

حسین محمدی‌ها نماینده کشورمان در بخش پاراآسیایی موفق شد در رده سنی ۳۵ تا ۳۹ سال و در مسابقه تایم‌تریل انفرادی، صاحب گردن‌آویز نقره شود. در این ماده، نمایندگان قزاقستان و اندونزی، اول و سوم شدند.

در سایر رقابت‌های امروز، ملی‌پوشان کشورمان در مسابقات دوچرخه‌سواری آسیا در بخش تایم تریل انفرادی بزرگسالان، به مصاف رقبای خود رفتند.

ماندانا دهقان تنها دوچرخه‌سوار بخش جاده بانوان کشورمان در رتبه دهم تایم‌تریل انفرادی ایستاد. بهنام آرین نیز در همین ماده، رتبه هشتم را از آنِ خود کرد.

فردا (جمعه) در بخش استقامت جاده، مسعود خاکی در رده سنی جوانان در خط استارت قرار خواهد گرفت.

امیرحسین جمشیدیان و محمد گنج‌خانلو نیز در بخش استقامت جاده، رده سنی زیر ۲۳ سال رقابت خواهند کرد.

تیم دوچرخه‌سواری کشورمان تاکنون صاحب یک مدال نقره و یک برنز در مسابقات قهرمانی آسیایی شده است.

مسابقات دوچرخه‌سواری جاده قهرمانی آسیا از سوم تا هشتم اردیبهشت ماه در تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود.