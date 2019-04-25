به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای فرمان روسیه برای اعطای گذرنامه روسی به ساکنان شرق اوکراین را عامل تشدید تنش‌ها عنوان کرد.

همزمان با اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آلمان نیز تصمیم مسکو برای تسهیل در اعطای گذرنامه‌های شهروندی روسیه به ساکنان شرق اوکراین را محکوم کرد و گفت این مناطق جزئی از خاک اوکراین به شمار می‌آید.

به تازگی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با امضای حکمی فرایند کسب شهروندی و گذرنامه روسی را برای ساکنان مناطق شرق اوکراین تسهیل کرده است.