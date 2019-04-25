به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز پنجشنبه در نشست با جامعه کارگری استان مرکزی در اراک اظهار داشت: واگذاری‌های بی حساب و کتاب صنایع به بخش خصوصی، عامل آسیب به تولید و اقتصاد کشور شده است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: این اقدام در حقیقت خیانتی به تولید و صنعت کشور بوده، چراکه بدون در نظر گرفتن اهلیت کسانی که می‌خواهند مالکیت واحدهای صنعتی را بر عده بگیرند انجام شده است.

امام جمعه اراک بیان کرد: چنین اقداماتی باید با بررسی لازم و براساس تصمیم گیری اصولی انجام شود تا به بخش تولید ضربه وارد نکند، چرا که این مهم قطعاً بر اقتصاد نیز اثرگذار است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطر نشان ساخت: باید به نحوی عمل شود که صنایع بزرگی که سال‌ها است در کشور به امر تولید مشغول هستند دچار مشکل نشوند، چرا که سرمایه و زمان زیادی برای راه اندازی و ارتقای این صنایع صرف شده است که نباید به راحتی به هدر برود.

دری نجف آبادی تصریح کرد: تأمین امنیت شغلی و مالی کارگران واحدهای صنعتی از مهمترین مباحثی است که باید در کشور مورد توجه قرار گیرد و در کنار موارد ذکر شده، بایستی تجهیزات تولید در کشور به روز رسانی شود تا بتوان هزینه‌ها را کاهش و بهره وری را ارتقا داد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: چنانچه در حوزه صنعت و تولید کشور، از اقدامات و تصمیمات صحیح بهره مند شویم و حمایت بیش از پیش از این بخش وجود داشته باشد، می‌توان رونق تولید و اقتصاد را رقم زد.