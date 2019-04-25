بیکاران مناطق سیل زده در مشاغل عمومی به کار گرفته می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری عصر پنج شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال استان گلستان اظهار کرد: مناطق آسیب دیده از سیل به ویژه در گلستان در کنار حمایت ها برای قشر آسیب پذیر به اشتغال نیاز دارند.

وی با اشاره به اینکه مناطق سیل زده پرداخت تسهیلات در مرحله اول تاثیر کمتری دارد، افزود: پیشنهاد دادیم در کنار کمک های بلاعوض، بیکار شدگان در مناطق سیل زده در مشاغل عمومی در احیاء اراضی، اصلاح راهها، ایجاد سیل بند و لایروبی به کار گرفته شوند.

معاون وزیر کار ادامه داد: در این طرح به مدت ۱۰۰ روز بیکارشدگان مناطق سیل زده با حداقل دستمزد در مشاغل عمومی به کار گرفته می شوند.

وی هدف از اجرای این طرح را پیشگیری از مهاجرت از مناطق سیل زده اعلام کرد و گفت: در راستای اجرای این طرح حداقل هزار و حداکثر چهار هزار نفر به کار گرفته می شوند.

منصوری خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح در شرایط حداکثری ۲۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است در شرایطی که برای پرداخت بیمه بیکاری دو هزار نفر ۲۱ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.