تشویق علی دایی در تبریز/ استقبال اندک هواداران از یک بازی سرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ماشین‌سازی و سایپا در آغاز هفته بیست‌وهفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت ۱۶ امروز پنجشنبه به قضاوت علی بای در ورزشگاه بنیان دیزل به مصاف هم رفتند که دو تیم در پایان بازی به تساوی بدون گل رضایت دادند.

از این بازی استقبال چندانی به عمل نیامده بود و کمتر از ۵۰۰ نفر از هواداران تبریزی نظاره گر این بازی بودند. البته این تعداد اندک هوادار نیز شور و شوق در ورزشگاه ایجاد کرده بودند و تیم ماشین سازی و سرمربی و بازیکنان این تیم را به دفعات تشویق کردند.

نصیرزاده مدیرعامل باشگاه ماشین‌سازی در حاشیه این بازی از حسن پور گزارشگر ورزشی رادیو تبریز به مناسبت روز رادیو تجلیل کرد.

رضا مهاجری قبل از آغاز بازی با دسته گل به استقبال علی دایی رفت. دو سرمربی استقبال گرمی از هم داشتند و خوش و بش کردند.

نیروی انتظامی در بازی امروز اجازه حضور عکاسان را پشت دروازه تیم ماشین سازی نداد.

اتوبوس تیم ماشین‌سازی در بازی امروز خراب شده بود و برای همین کاروان ماشین سازی با چند دستگاه ون روانه ورزشگاه بنیان دیزل شده بودند.

هواداران تیم ماشین سازی در بازی امروز چندین پرچم تیم تراکتور را نیز به ورزشگاه آورده بودند و تیم تراکتورسازی را در دفعات مختلف بازی تشویق کردند.

پرچم بزرگ تیم ماشین‌سازی مطابق بازی‌های قبلی در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز نصب شده است.

در این دیدار یوسف سیدی و محمد اهل‌شاخه از ماشین‌سازی و رضا علیاری و رضا اسدی از سایپا با کارت زرد جریمه شدند.

ماشین‌سازی با این تساوی ۲۸ امتیازی شد و موقتاً جای پیکان را در رده یازدهم گرفت. شاگردان علی دایی نیز با ۳۲ امتیاز در جایگاه هفتم باقی ماندند.