تساوی بی ثمر استقلال و نساجی/قهرمان لیگ پانزدهم یک امتیاز تا سقوط

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار از هفته بیست و هفتم رقابت‌های لیگ برتر عصر امروز بین تیم‌های استقلال خوزستان و نساجی قائمشهر برگزار شد که در پایان دو تیم به تساوی یک به یک دست یافتند.

با این تساوی تیم استقلال خوزستان ۱۲ امتیازی شد و در فاصله سه هفته مانده به پایان فصل تا حدود زیادی سقوط خود را قطعی کرد. اگر این تیم سه دیدار باقی مانده اش را با پیروزی پشت سر بگذارد هم شانس زیادی برای ماندن در لیگ برتر ندارد.

تیم نفت مسجدسلیمان که تیم چهاردهم جدول است در صورت کسب یک امتیاز دیگر از بازی‌های باقی مانده هر چند خودش را از سقوط نجات نمی‌دهد و باید با سپیدرود رقابت کند اما سقوط استقلال خوزستان را قطعی خواهد کرد.