  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۹:۳۴

هفته بیست و هفتم لیگ برتر؛

تساوی بی ثمر استقلال و نساجی/قهرمان لیگ پانزدهم یک امتیاز تا سقوط

تساوی بی ثمر استقلال و نساجی/قهرمان لیگ پانزدهم یک امتیاز تا سقوط

تیم فوتبال استقلال خوزستان که قهرمانی پانزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر شده بود، با تساوی برابر نساجی در آستانه قطعی شدن سقوطش به لیگ دسته اول قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار از هفته بیست و هفتم رقابت‌های لیگ برتر عصر امروز بین تیم‌های استقلال خوزستان و نساجی قائمشهر برگزار شد که در پایان دو تیم به تساوی یک به یک دست یافتند.

با این تساوی تیم استقلال خوزستان ۱۲ امتیازی شد و در فاصله سه هفته مانده به پایان فصل تا حدود زیادی سقوط خود را قطعی کرد. اگر این تیم سه دیدار باقی مانده اش را با پیروزی پشت سر بگذارد هم شانس زیادی برای ماندن در لیگ برتر ندارد.

تیم نفت مسجدسلیمان که تیم چهاردهم جدول است در صورت کسب یک امتیاز دیگر از بازی‌های باقی مانده هر چند خودش را از سقوط نجات نمی‌دهد و باید با سپیدرود رقابت کند اما سقوط استقلال خوزستان را قطعی خواهد کرد.

کد مطلب 4600321
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها