انرژی جوانی اگر درست هدایت شود موجب پویایی جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جشنواره علی اکبر پنجشنبه شب با حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار، محمد شفیعی، سرپرست فرمانداری قزوین، عباس علایی مقدم مدیرکل ورزش و جوانان استان، حسین تیموری مدیر صندوق کارآفرین امید و مهران قاسمی معاون جوانان اداره ورزش استان و جمعی از ورزشکاران در سالن دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

عبدالمحمد زاهدی در این مراسم گفت: جوانی طلایی‌ترین دوران زندگی است که اگر درست شکل گرفته و سپری شود می‌تواند در بزرگسالی دستاوردهای خوبی برای انسان داشته باشد.

وی اضافه کرد: دوران جوانی برای کسانی که به میان سالی رسیده اند شاید زود سپری شود و حسرت ایجاد کند که می‌توانستیم سودمندتر باشیم اما توقف در هیچ دورانی منطقی نیست.

زاهدی بیان کرد: حتی طییعت با سکون پیش نمی‌رود و همواره در حرکت است و جوان نیز نباید در یک جا متوقف شده و دچار رکود شود.

به خلاقیت جوانان نیازمندیم

استاندار قزوین در ادامه اظهار داشت: مسئولان وظیفه دارند از جوانان حمایت کنند اما این بدین معنا نیست که فقط جوانان به ما نیاز دارند بلکه ما به ابتکار جوانان نیاز داریم تا جامعه را با خلاقیت و ابتکار این گروه بدرستی اداره کنیم.

وی با اشاره به ویژگی‌های دوره جوانی تصریح کرد: جوان همواره پرشور، جسور، اهل ریسک و کارهای بزرگ است و تلاش می‌کند به آنچه دوست دارد برسد و هیچ اراده‌ای در برابرش نمی‌تواند مانع شود و ما باید این انرژی عظیم را بشناسیم و از آن درست استفاده کنیم.

زاهدی بیان کرد: زندگی مانند یک مسابقه ماراتن است که اگر سرعت کمی داشته باشی از قافله عقب می‌مانی و همواره باید سرعت خود را با دوندگی دیگران تنظیم کنیم و این کار موجب پویایی و شتاب در کارها می‌شود.

در این مراسم از ۲۲ جوان برتر شهرستان قزوین و ۱۴ جوان برتر شهرستانی در عرصه‌های مختلف تجلیل شد.