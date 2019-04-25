ضرورت فرهنگسازی برای ترویج بیمه اجتماعی کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله نانواکناری شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان مازندران در مجتمع شهید عظیمی بابلسر، اظهار کرد: در بین مردم ایران زمین روستاییان و عشایر در خط مقدم عزت وسربلندی هستند چون نقش مهمی در عرصه تولید و خودکفایی کشور دارند.

وی افزود: اگر بخواهیم در مقابله با دشمن موفق باشیم باید در امورات کشاورزی و دامی موفق باشیم و خودکفا شویم، اگر گرسنگی در جامعه باشد ناامنی هم به وجود می‌آید پس وظیفه همه مسئولان است که به این زحمتکشان توجه ویژه شود.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به این که هدف اصلی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان کاهش خسارات و صدمات در جامعه است، افزود: امروزه بیمه از جایگاه ویژه ای برخوردار است به طوری که توجه به بیمه،

امنیت و آرامش واقعی را برقرار می‌کند و در زندگی مردم و تقویت زیرساخت‌ها و توسعه فرهنگ بیمه نقش بسزایی دارند.

نانواکناری با بیان اینکه بخش کشاورزی به عنوان یکی از پایه‌های بنیادین اقتصاد، نقش بسیار مهمی در ایجاد امنیت اقتصادی دارد، گفت: روستاییان که نیروی انسانی مورد نیاز برای فعالیت در بخش کشاورزی را تشکیل می‌دهند نیاز به حمایت و توانمندسازی از جانب دولت دارند که بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، یک راهکار مناسب برای این منظور است.

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار همچنین تصریح کرد: مشکلی که در خصوص بیمه وجود دارد عدم اعتماد مردم به امر بیمه است و مردم باور ندارند در صورت خسارت، بیمه می‌تواند آینده آنها را تضمین کند برای همین مقاومت می‌کنند و به سمت بیمه نمی آیند بنابراین یکی از وظایف کارگزاران در درجه اول اعتمادسازی است.

وی افزود: باید این فرهنگ سازی در بین مردم به وجود آید که بیمه امنیت آنها را در جامعه فراهم می‌کند تا شاهد پوشش همه مردم مازندران در چتر حمایتی بیمه برای کاهش هزینه‌های مردم باشیم.