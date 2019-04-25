یازدهمین اجلاس مشترک کنسولی ایران و ژاپن برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین اجلاس مشترک کنسولی ایران و ژاپن در توکیو برگزار شد.

در این اجلاس، طرفین ضمن بزرگداشت نودمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور و استقبال از همکاری‌های فی‌مابین در ارتباط با موضوعات مورد علاقه در حوزه کنسولی مذاکره و تبادل نظر و بر ارتقا، تحکیم و تقویت هر چه بیشتر این روابط تاکید کردند.

مدیران کل کنسولی وزارتخانه‌های خارجه دو کشور در این نشست در خصوص مسائل و مشکلات کنسولی اتباع دو کشور، فراهم کردن زمینه تسریع و تسهیل صدور روادید برای اتباع طرفین، همکاری در زمینه جلوگیری از ورود و اقامت غیرقانونی اتباع طرفین به خاک طرف مقابل، همکاری‌های پلیسی و قضائی در مبارزه مشترک با قاچاق انسان و مواد مخدر، گفتگو کردند.

در پایان این نشست، توافق شد دور بعدی اجلاس مشترک کنسولی دو کشور سال آینده در تهران برگزار شود.