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۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۲۱:۱۳

در توکیو؛

یازدهمین اجلاس مشترک کنسولی ایران و ژاپن برگزار شد

یازدهمین اجلاس مشترک کنسولی ایران و ژاپن برگزار شد

یازدهمین اجلاس مشترک کنسولی ایران و ژاپن در توکیو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین اجلاس مشترک کنسولی ایران و ژاپن در توکیو برگزار شد.

در این اجلاس، طرفین ضمن بزرگداشت نودمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور و استقبال از همکاری‌های فی‌مابین در ارتباط با موضوعات مورد علاقه در حوزه کنسولی مذاکره و تبادل نظر و بر ارتقا، تحکیم و تقویت هر چه بیشتر این روابط تاکید کردند.

مدیران کل کنسولی وزارتخانه‌های خارجه دو کشور در این نشست در خصوص مسائل و مشکلات کنسولی اتباع دو کشور، فراهم کردن زمینه تسریع و تسهیل صدور روادید برای اتباع طرفین، همکاری در زمینه جلوگیری از ورود و اقامت غیرقانونی اتباع طرفین به خاک طرف مقابل، همکاری‌های پلیسی و قضائی در مبارزه مشترک با قاچاق انسان و مواد مخدر، گفتگو کردند.

در پایان این نشست، توافق شد دور بعدی اجلاس مشترک کنسولی دو کشور سال آینده در تهران برگزار شود.

کد مطلب 4600347
محمد مهدی ملکی

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