وحدت مسیر توسعه و پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند عصر امروز در آئین تجلیل از خادمین مواکب شهرستان اندیمشک اظهار کرد: وظیفه خود می‌دانیم از عزیزانی که به یاری شهروندان شهرهای هم‌جوار با نیت خیرخواهانه شتافتند، تقدیر و تشکر کنیم.

وی، وحدت و فرهنگ ایرانی و اسلامی را در حرکت جهادی کمک به هم‌وطنان درگیر در مسئله سیلاب را مظهر اقتدار کشور نامید و افزود: باید فرهنگ جهاد و یاری را برای توسعه کشور نهادینه کرد.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیلاب یک آزمون بزرگ الهی برای مناطق درگیر سیلاب و سایر مناطق کشور است، گفت: خداوند عده‌ای را با جان، مال و فرزند در این سیلاب آزمود و سایرین را نیز با کمک‌رسانی و یاری و چگونگی این اقدام در یاری‌رسانند به هم‌وطنان مورد آزمون الهی قرار داد.

وی تصریح کرد: شهروندان اندیمشک در این برهه مهم با از خودگذشتگی، یاری مالی، کمک‌رسانی برای کاهش رنج و آلام شهروندان درگیر سیلاب از آزمون بزرگ الهی سرافراز عبور کردند.

حسنوند با بیان اینکه شهروندان خوزستان امروز با آب‌گرفتگی در برخی از مناطق و یاری‌رسانی دیگر شهروندان به مناطق درگیر سیلاب مورد آزمایش الهی قرار گرفته‌ایم، عنوان کرد: آزمون ما کمک، یاری و شتاب برای یاری‌رسانی به هم‌وطنان و هم استانی‌ها و شهرهای مجاور در استان لرستان بود که خوشبختانه هم‌چون سال‌های دفاع مقدس، شهرستان اندیمشک و استان خوزستان به خوبی وظیفه و رسالت خویش را انجام داد.

حسنوند با بیان اینکه ادارات اندیمشک ناهار یک‌ماه خویش را به سیل‌زدگان هدیه کردند، گفت: جوانان، ادارات، نوجوانان و نونهالان نهاده‌های خویش را برای یاری به مناطق درگیر سیلاب ارائه کرده و این اقدام فرهنگی باید با استفاده از ظرفیت رسانه در جامعه بیان و به عنوان الگو این اقدامات مطرح شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقدامات خبیثانه مدعیان دروغین حقوق بشر در تحریم کمک‌ها به مناطق سیل زده بر کسی پوشیده نیست، اظهار کرد: دشمن از گسیل کمک‌ها به مناطق سیل زده ممانعت کرد و مدعیان دروغین در زمان سیل و روزهای سخت مانع از کمک به سیل‌زدگان شدند.

وی جایگاه اندیمشک، سدها و مردمان غیور آن را ملی دانست و افزود: اندیمشک را ملی معرفی کنیم و جایگاه و ظرفیت شهرستان اندیمشک را رسانه‌ها در حوزه‌های مختلف معرفی کنند.

حسنوند، وحدت را تنها مسیر سازندگی و توسعه شهرستان اندیمشک، استان و کشور نامید و عنوان کرد: وظیفه خطیری امروز عهده‌دار هستیم و همه اقشار به ویژه رسانه‌ها باید در زمینه توسعه منطقه، استان و کشور تلاش کنند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خاتمه با بیان اینکه در یک خانواده اختلاف نظر وجود دارد، اظهار کرد: نباید به دام ایجاد اختلاف و نفاق دشمنان افتاد و باید با تاکید بر منافع ملی راه توسعه پایدار کشور را با شتاب بیشتر فارغ از تفاوت‌ها و گرایشات سیاسی پیش برد.