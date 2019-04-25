مسیر آب شیرین گرگانرود محل تجمع فاضلاب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین نورقلی پور عصر پنج شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال استان گلستان اظهار کرد: ساختار مدیریت بحران نیاز به اطلاعات دقیق و به هنگام دارد.

وی افزود: هم اکنون مدیریت بحران در کشور ساز و کار برای تصمیم گیری به هنگام و سریع ندارد.

نماینده شهرستان های غرب گلستان ادامه داد: نداشتن آب پایه در گلستان باعث ایجاد عدم تعادل اکوسیستم در منطقه شده و شرایط اجتماعی و اقتصادی پایین دست سدها را با مشکل مواجه کرده است.

وی اضافه کرد: عده ای صید بی رویه را عامل اصلی کمبود ذخایر آبزیان خرر می دانند در شرایطی که کم شدن آب شیرین گرگانرود در یک دهه اخیر عامل اصلی است.

نورقلی پور بیان کرد: مسیر آب شیرین گرگانرود محل تجمع فاضلاب شده و بستر مناسبی برای توسعه ذخایر آبزیان وجود ندارد.

وی تاکید کرد: باید در کنار برنامه ریزی برای توسعه سدها برای آب پایه گرگانرود هم فکر کنیم وگرنه مسائل آن دامن گیر استان خواهد شد و قابل جبران نخواهد بود.