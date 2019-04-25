وجود ۵۱هزار تن چای سنواتی در انبار/فروش چای مازاد به صادرکنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه سومین کمیته تخصصی چای استان گیلان در استانداری گیلان برگزار شد.

نماینده رودسر و املش در این جلسه با اشاره به سود اندک حاصل از فروش و برداشت برگ سبز چای درجه دو برای چایکاران، اظهار کرد: هیچ کشاورزی با شرایط فعلی حاضر پرداخت هزینه‌های بالا برای برداشت دوم نیست.

اسدالله عباسی افزود: اگر قیمت برگ سبز چای مقرون به صرفه باشد فرزندان چایکاران نیز به کار در باغات چای ترغیب خواهند شد.

عباسی با اشاره به پرداخت قانونمند و کارشناسی شده قیمت خرید تضمینی به کشاورزان، گفت: در پرداخت قیمت تضمینی خرید برگ سبز چای نباید افراط و تفریط شود اما اگر پرداخت خرید تضمینی همانند گذشته باشد به نفع کشاورز است.

نماینده رودسر و املش در مجلس با بیان اینکه باغات بهسازی شده چای باید مشخص و اعلام شوند، بیان کرد: کمیته‌ای تخصصی برای بررسی کارشناسی درباره باغات ایجاد شود و تغییر در قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه دو در راستای منفعت کشاورزان و کارخانجات انجام شود.

تولید چای برای چایکاران اقتصادی نیست

ذبیح الله نیکفر نماینده لاهیجان در مجلس در ادامه این جلسه با بیان اینکه چایکاران به صورت معیشتی کار می‌کند نه اقتصادی، اظهار کرد: کشاورزان تمام گرانی‌ها و فشارها را تحمل می‌کنند. سود حاصل از برداشت برگ سبز چای غیر قابل پذیرش برای کشاورزان است.

ایجاد فضای رقابتی جهت ترغیب و منفعت کشاورزان

نماینده رشت در مجلس بر لزوم زمینه سازی برای ایجاد فضای رقابت در صنعت چای برای منفعت کشاورزان تأکید کرد.

سید محمد صادق حسنی اظهار کرد: کارخانجات بدون هیچ‌گونه الزامی و در صورت تمایل می‌توانند محصول کشاورزان را گران‌تر خریداری کنند و با این کار فرصت رقابت بین کشاورزان ایجاد می‌شود.

چای مازاد باید به صادر کننده فروخته و از کشور خارج شود

نماینده لنگرود در مجلس نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه مجلس از ما سند کارشناسی می‌خواهد، اظهار کرد: در گذشته کشاورزان هوای کارخانجات را داشتند و امروز باید کارخانه داران هوای کشاورزان را داشته باشند.

مهرداد لاهوتی با تاکید بر ایجاد فضای رقابتی و با اشاره به ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیان کرد: محاسبه تعرفه واردات باید با ارز آزاد انجام شود و بیمه خسارت پرداخت نشده سال گذشته چایکاران پرداخت شود.

وی با بیان اینکه قانون ارزش افزوده در حال اصلاح است، ادامه داد: در حال حاضر متوسط برداشت چای حدود ۷ تن است و دولت ۳۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی پرداخت می‌کند که باید متوسطه برداشت خود را افزایش دهیم.

نماینده لنگرود در مجلس با اشاره به عدم توانایی کشاورزان در زمینه بهسازی باغات چای، افزود: ۷ هزار هکتار باغ رها شده داریم که باید راهکاری برای بهسازی آن پیدا کنیم.

لاهوتی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۱ هزار تن چای سنواتی در انبار داریم، تاکید کرد: ورود این چای به بازار مزایده سبب خسارت غیر قابل جبران می‌شود. چای مازاد باید به صادر کننده فروخته شده و مستقیم از کشور خارج شود.