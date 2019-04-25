بیمارستان صحرایی علی بن ابی طالب آبادان به زیر آب رفت

به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش حجم روان آب‌های جریان یافته از تالاب شادگان به سمت آبادان و رسیدن این آب به جاده امام علی (ع) آبادان بیمارستان علی بن ابی طالب از یکی دو روز گذشته به طور تدریجی تحت تأثیر شرایط به تدریج مملو از آب شد و در حال حاضر نیز حدود ۳ کیلومتر از جاده دسترسی به این بیمارستان به زیر آب رفته و به این ترتیب راه ارتباطی با آن مسدود شده است.

بیمارستان علی بن ابی طالب یکی از فعال‌ترین بیمارستان‌های صحرایی دوران دفاع مقدس است که در فاصه ۱۰ کیلومتری شمال شرقی آبادان و میان ۲ جاده آبادان- اهواز و آبادان - ماهشهر قرار دارد.

سازه این بیمارستان بتنی با پوشش خاکی فوق العاده مناسب است که برای پوشش عملیات کربلای چهار در سال ۱۳۶۵ فعالیت خود را آغاز کرد و مرکز اصلی درمان مجروحان عادی و شیمیایی عملیات کربلای چهار بود، بیمارستان علی بن ابی طالب در عملیات‌های کربلای پنج و هشت و عملیات بیت المقدس هفت نقش اساسی داشت، این بیمارستان در سال ۹۴ با همکاری دانشکده علوم پزشکی آبادان تا حدودی بازسازی شده و مورد استفاده راهیان نور و مشتاقان یادمان‌های بهداری جنگ قرار می‌گیرد و به طور سالانه کنگره طب رزم در این مرکز برگزار می‌شود.

بیمارستان صحرایی علی بن ابی‌طالب یکی از شاهکارهای مهندسی جنگ سپاه بود، به نحوی که عراق از وجود چنین بیمارستانی اطلاع نداشت، ضمن آنکه سازه ساختمانی این بیمارستان نیز در نوع خود ابتکار عمل محسوب می‌شد.

پزشکان بیمارستان صحرایی علی بن ابی‌طالب که در عملیات کربلای ۵ مسئولیت پذیرش و درمان مجروحان را بر عهده داشتند، توانستند در این عملیات ۱۹۴۰ عمل جراحی را در ۸ اتاق عمل انجام دهند، این بیمارستان دارای ۲۰ تخت اورژانش، ۳۰ تخت ریکاوری، ۲ پد بالگرد، اورژانس شیمیایی با ۱۶ تخت آی سی یو، و ۱۶ دوش دفع آلودگی بود.