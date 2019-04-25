  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۲۲:۰۳

مغز متفکر حملات تروریستی سریلانکا شناسایی شد

مغز متفکر حملات تروریستی سریلانکا شناسایی شد

پلیس سریلانکا از شناسایی هویت مغز متفکر حملات تروریستی اخیر در پایتخت این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، گروه تروریستی داعش با انتشار یک ویدیو در سایت اعماق موجب افشای هویت مغز متفکر حملات تروریستی به کلیساهای شهر کلمبو شد.

بر این اساس در این ویدیو هشت مرد در حالی که زیر پرچم داعش ایستاده اند، به «ابوبکر البغدادی» سرکرده این گروه تروریستی اعلام وفاداری می کنند.

در این فیلم هفت فرد صورت خود را پوشانده اند اما هشتمین نفر که صورتش را نپوشانده «محمد ظهران» یکی از وعاظ شرق سریلانکا است.

پلیس سریلانکا از این فرد که به داشتن عقاید افراطی مشهور است به عنوان طراح عملیات تروریستی در این کشور نام می برد.

گفتنی است در جریان مراسم روز عید پاک (یکشنبه گذشته) در سریلانکا ۸ انفجار تروریستی در کلیساهای این کشور رخ داد که منجر به کشته شدن دست کم ۳۵۹ نفر شد. 

کد مطلب 4600374

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها