مغز متفکر حملات تروریستی سریلانکا شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، گروه تروریستی داعش با انتشار یک ویدیو در سایت اعماق موجب افشای هویت مغز متفکر حملات تروریستی به کلیساهای شهر کلمبو شد.

بر این اساس در این ویدیو هشت مرد در حالی که زیر پرچم داعش ایستاده اند، به «ابوبکر البغدادی» سرکرده این گروه تروریستی اعلام وفاداری می کنند.

در این فیلم هفت فرد صورت خود را پوشانده اند اما هشتمین نفر که صورتش را نپوشانده «محمد ظهران» یکی از وعاظ شرق سریلانکا است.

پلیس سریلانکا از این فرد که به داشتن عقاید افراطی مشهور است به عنوان طراح عملیات تروریستی در این کشور نام می برد.

گفتنی است در جریان مراسم روز عید پاک (یکشنبه گذشته) در سریلانکا ۸ انفجار تروریستی در کلیساهای این کشور رخ داد که منجر به کشته شدن دست کم ۳۵۹ نفر شد.