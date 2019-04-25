رئیس جمهوری قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در آسیا را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوی، حسن روحانی رئیس جمهوری در پیامی با تبریک قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ چین، از تلاش‌های پر ثمر مربیان، دست‌اندرکاران، مسئولان ورزشی و به ویژه ورزشکاران افتخار آفرین این تیم قدردانی کرد.



متن پیام تبریک حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ چین و به اهتزاز در آمدن پرچم مقدس کشورمان بر بلندای قاره کهن را به ملت قهرمان پرور ایران تبریک می گویم و از تلاش‌های پر ثمر مربیان، دست‌اندرکاران، مسئولان ورزشی و به ویژه ورزشکاران افتخار آفرین این تیم، صمیمانه قدردانی می‌کنم.



این پیروزی ارزشمند نشان دیگری از شایستگی، توانایی و امید آفرینی فرزندان این مرز و بوم است و امیدوارم همواره شاهد افتخار آفرینی جوانان ایران عزیز در همه رقابت‌های بین المللی باشیم.



به گزارش مهر، رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی آسیا روز گذشته (چهارشنبه) در شهر «شیء آن» کشور چین با شناخت نفرات و تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

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در این رقابت‌ها تیم ملی کشتی آزاد ایران با هفت مدال طلای رضا اطری، بهنام احسان پور، بهمن تیموری، کامران قاسم پور، علیرضا کریمی، رضا یزدانی و یدالله محبی در وزن‌های ۵۷، ۶۱، ۷۹، ۸۶، ۹۲، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم و سه مدال برنز پیمان بیابانی، یونس امامی و محمد نخودی در وزن‌های ۶۵، ۷۰ و ۷۴ کیلوگرم و ۲۲۰ امتیاز قدرتمندانه بر سکوی نخست آسیا قرار گرفت.



‌پس از تیم ایران تیم هند و قزاقستان به ترتیب با ۱۵۵ و ۱۲۹ امتیاز دوم و سوم شدند.