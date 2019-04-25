عباس گودرزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی دو روز گذشته با معاون وزیر نیرو و رئیس منابع آب ایران جلسه‌ای با هماهنگی وزیر جهت پیگیری مطالبات مردم بروجرد در حوزه سد سازی داشتیم.

وی با اشاره به وجود چند مشکل در شهرستان که این مطالبه ما از وزارت نیرو است، افزود: تزریق اعتبار بیشتر برای سد آبسرده یکی از مطالبات است؛ البته پیمانکار آن تعویض و پیمانکار جدید جهت ادامه کار منصوب شد و نسبت به سال گذشته عملیات را فعال کرده است.

قول معاون وزیر برای افزایش تخصیص آب سد «شهید بروجردی»

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: احیای پروژه سد شهید بروجردی از اقداماتی بود که انجام شد؛ این سد سال‌ها ۱۰۰ هزار تومان اعتبار داشت که خوشبختانه امروز شاهد تجهیز کارگاه آن هستیم پروژه فعال شده است.

گودرزی ادامه داد: سد شهید بروجردی بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار دارد که تخصیص آن در زبان آورده شده اما روی کاغذ اصلاح نکرده بودند، تخصیص آن باید از ۵ به ۱۸ میلیون متر مکعب برسد که برای شهرستان بروجرد و وزارت نیرو توجیه اجرا داشته باشد.

وی، گفت: حدود دو سال پی گیر این تخصیص هستیم که هنوز روی کاغذ اصلاح نکرده‌اند، معاون وزیر قول داد ظرف یک هفته این تخصیص از ۵ به ۱۸ میلیون متر مکعب برسد.

بررسی احداث سد «گلرود»

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در دل این پروژه یک بند خاکی بزرگ هم برای گلرود مصوب شده است منتهی برای گلرود انتظار سد داریم.

گودرزی افزود: وزارت نیرو قول داده است در اسرع وقت یک تیم کارشناسی برای سد گلرود بفرستند و موارد را از نزدیک بررسی کنند.

وی تصریح کرد: همچنین در سد کلان یک حق آبه داریم که این حوزه آبریز بروجرد است اما در زمین ملایر می‌ریزد و مشخص است از غفلت مسئولان وقت سو استفاده شده است.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این بی عدالتی و اجحاف در حق کشاورزان بروجردی است که این موضوع هم جزو مطالبات ما از وزارت نیرو بوده و امیدواریم به نتیجه برسد تا مردم بروجرد از عوائد آن بهره مند شوند.