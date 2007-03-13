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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۹:۵۷

فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاههای خراسان رضوی تدریس می شود

دبیر کنگره سرداران شهید استان خراسان گفت: فرهنگ ایثار و شهادت در قالب واحدهای درسی در دانشگاههای خراسان رضوی تدریس می شود.

دبیر کنگره سرداران شهید استان خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان این مطلب افزود: به منظور تعمیق، ترویج و انتقال هر چه بیشتر فرهنگ شهید، شهادت و ایثار این مقوله در قالب واحدهای درسی اختیاری با عنوان «فرهنگ ایثار و شهادت» در دانشگاه های فردوسی و دانشگاه آزاد اسلامی برای استفاده دانشجویان ارائه می شود.

حسن امیری افزود: این واحدها با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد و کمیته علمی کنگره سرداران شهید خراسان طراحی و به صورت دو واحدی و سه واحدی برای مقطع کارشناسی از ترم آتی ارائه می شود.

وی گفت : موضوع ارائه این واحدهای درسی در کمیته ایثار و شهادت از زیر مجموعه های کمتیه فرهنگ عمومی نیز در دست بررسی بوده و در صورت تصویب نهایی می تواند در دیگر دانشگاههای کشور نیز به صورت واحدهای انتخابی تدریس شود.

کد مطلب 460045

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