فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاههای خراسان رضوی تدریس می شود

دبیر کنگره سرداران شهید استان خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان این مطلب افزود: به منظور تعمیق، ترویج و انتقال هر چه بیشتر فرهنگ شهید، شهادت و ایثار این مقوله در قالب واحدهای درسی اختیاری با عنوان «فرهنگ ایثار و شهادت» در دانشگاه های فردوسی و دانشگاه آزاد اسلامی برای استفاده دانشجویان ارائه می شود.

حسن امیری افزود: این واحدها با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد و کمیته علمی کنگره سرداران شهید خراسان طراحی و به صورت دو واحدی و سه واحدی برای مقطع کارشناسی از ترم آتی ارائه می شود.

وی گفت : موضوع ارائه این واحدهای درسی در کمیته ایثار و شهادت از زیر مجموعه های کمتیه فرهنگ عمومی نیز در دست بررسی بوده و در صورت تصویب نهایی می تواند در دیگر دانشگاههای کشور نیز به صورت واحدهای انتخابی تدریس شود.