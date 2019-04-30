به گزارش خبرنگار مهر، بخش کودک و نوجوان سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که در مساحتی بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع در طبقه همکف ضلع شرقی مصلای امام خمینی (ره) برپاست، همچون سال‌های گذشته از بخش‌های پربازدید است. در ابتدای هر دو سوی سالن کودک، غرفه آتش‌نشانی مستقر است تا در صورت بروز حوادث احتمالی وارد عمل شود.

آموزشی ایمنی به کودکان در سالنی ناامن!

مریم کشاورز، مربی سازمان آتش‌نشانی تهران که به عنوان مدیر در غرفه این سازمان حضور دارد، با اشاره به سرمای آزاردهنده فضای غرفه کودکان می‌گوید: متأسفانه با آن‌که این غرفه برای کودکان ساماندهی شده است اما نکات ایمنی برای این گروه سنی در آن رعایت نشده است. وقتی به بالای سرتان نگاه می‌کنید، احتمال می‌دهید که هر لحظه بخش از سقف فرو بریزد و کودکان آسیب ببینند. حتی پوششی ایمن برای این بخش‌ها در نظر نگرفته‌اند. من به عنوان آتش‌نشان می‌دانم که اگر حادثه‌ای رخ دهد باید چگونه عمل کنم اما همه مردم و کودکان این نکات را نمی‌دانند.

وی تاکید می‌کند: متأسفانه امنیت این غرفه حتی برای بزرگسالان فراهم نیست؛ چه برسد به کودکان! یکی از همکاران ما در همین سالن به دلیل نامناسب بودن سطح زمین به شدت زخمی شد و به بخش اورژانس رفت. امیدوارم که برای کودکان مشکلی پیش نیاید اما برگزارکنندگان می‌توانستند با گذاشتن کفپوش‌های گرانولی شرایط مناسب‌تری را برای حضور آنان در این فضای نمایشگاهی فراهم کنند.

کشاورز درباره خدمات غرفه آتش‌نشانی در سالن کودک می‌گوید: دلیل اصلی حضور ما در این بخش تأمین ایمنی غرفه‌های نمایشگاه در فواصل ایستگاه‌های آتش‌نشانی است اما به فعالیت‌های فرهنگی نیز برای کودکان در این بخش می‌پردازیم. طرح‌هایی ویژه با موضوع آتش‌نشانی برای کودکان تهیه کرده‌ایم که با رنگ‌آمیزی آن و پس از آشنا شدن با ابزار آتش‌نشانی، یادگاری‌هایی به کودکان اهدا می‌کنیم. خیلی از خانواده‌ها نمی‌دانند که دانستن آدرس منزل، حفظ بودن شماره تلفن منزل و مواردی از این دست برای بچه‌ها خیلی ضروری است. ما سعی می‌کنیم در این فضا به خانواده‌ها این نکات را هم یادآور شویم.

به گفته این مربی آتش‌نشانی، هدایا شامل سی‌دی‌های آموزشی و دفترچه‌هایی است که خدمات آتش‌نشانی به مردم، مقابله با خطرات روز چهارشنبه سوری و دیگر خطراتی که کودکان را تهدید می‌کند را بیان می‌کنند.

وی به استقبال بسیار خوب خانواده‌ها و کودکان از این غرفه اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: فرمی برای نام‌نویسی «آتش‌نشان داوطلب» در اختیار مراجعان قرار می‌دهیم. همچنین طرحی را با عنوان «حامی ایمنی» در اسفندماه سال ۱۳۹۷ کلید زدیم که طی آن با آموزش‌هایی که کودکان در مهدکودک‌ها و مدارس درباره نکات ایمنی می‌بینند، کارتی را دریافت می‌کنند و می‌توانند آتش‌نشانان را در صورت بروز حادثه در خانه یاری دهند. این طرح را نیز در غرفه به کودکان معرفی می‌کنیم.

حضور ۲۷۰ ناشر با ۶۰ هزار عنوان کتاب

آن طور که مسعود گلابی مدیر بخش کودک و نوجوان سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران می‌گوید، ۲۷۰ ناشر با ۶۰ هزار عنوان کتاب در این بخش فعال هستند. وی سهولت در بازدید از غرفه‌ها و اجحاف نشدن در حق هیچ ناشری را از مسنات این دوره از سالن کودکان نمایشگاه می‌داند و می‌افزاید: راهروهای عریض و دسترسی‌های متعدد در بخش کودک و نوجوان قائل شده‌ایم به طوری که ۱۱ ورودی برای این سالن اختصاص یافته و همگی باز و قابل دسترس است.

اما ناشران حاضر در غرفه کودک نه‌تنها از سیستم گرمایشی سالن گلایه دارند بلکه نامناسب بودن کف سالن و عدم اطلاع‌رسانی درست به بازدیدکنندگان این سالن را از دیگر مشکلات عمده می‌دانند.

مصائب برندسازی در سطح ناهموار سالن کودک

پوریا رضانیا که در غرفه «حوض نقره» فعال است، می‌گوید برای نخستین‌بار است که بخش کودکان انتشارات در غرفه کودکان فعال شده است. اطلاع‌رسانی در این بخش واقعاً افتضاح است. مسئولان بخش اطلاع‌رسانی سالن‌ها فقط به ارائه نقشه اکتفا می‌کنند و تقریباً تمامی بازدیدکنندگان سراغ غرفه‌های دیگر را از غرفه‌داران می‌گیرند.

وی ادامه می‌دهد با توجه به شرایط نامناسب این سالن، نویسندگان بخش کودک حوض نقره برای جشن امضا در همان غرفه بزرگسال در سالن شبستان حاضر خواهند شد.

هادی برخوردار، مسئول غرفه انتشارات طوطی نیز از سرمای هوا گله‌مند است. او می‌گوید: به دلیل نامناسب بودن شرایط کف زمین هر لحظه بیم آن را داریم که کودکان بازدید کننده از غرفه زمین بخورند و زخمی شوند. معتقدم که بعد از ۳۲ سال از برپایی نمایشگاه برگزارکنندگان نمایشگاه باید این را بدانند که دست کم سالن کودکان نیازمند موکت است. گردوغبار ناشی از سیمان‌های کف سالن نه‌تنها کودکان، بلکه غرفه‌داران را نیز آزار می‌دهد.

وی به تلاش انتشارات طوطی برای برندسازی در این دوره از نمایشگاه اشاره می‌کند و می‌گوید: ما هزینه زیادی برای دکور غرفه صرف کرده‌ایم اما متأسفانه به دلیل نپوشاندن سقف سالن نیمه‌کاره این بخش، نتوانستیم آن طور که می‌خواستیم به اهدافمان برسیم.