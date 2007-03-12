به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت بازرگانی، سید مسعود میر کاظمی در دیدار وزیر کشاورزی ترکیه گفت با برقراری نظام توافقات ترجیحی و انجام مذاکرات کارشناسی می توانیم فضایی مناسب برای فعالیت بخش های خصوصی در کشور فراهم کنیم.

در این دیدار دو طرف ضمن تاکید بر ضرورت حل مشکلات چگونگی بهبود بخشیدن مناسبات اقتصادی و تجاری دو جانبه را بررسی کردند.

میر کاظمی با اشاره به مشترکات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مرز مشترک میان دو کشور، برگزاری اینگونه نشست ها را در آشنایی بیتر و استفاده از توانمندی های موجود دو کشور بسیار موثر دانست و بر توسعه روابط و ایجاد ثبات صلح و امنیت درمنطقه و نیز بهره برداری از ظرفیت های موجود منطقه و درمیان کشورهای مسلمان تاکید کرد.

وزیر بازرگانی با تصریح این نکته که حجم تبادلات تجاری هر یک از کشورهای منطقه با خارج بسیار زیاد است خواستار برنامه ریزی برای تامین کالا در داخل منطقه و به دنبال آن افزایش در آمد سرانه وایجاد رفاه در این کشورها شد.

میرکاظمی ایجاد ارتباطات بانکی وگمرکی قوی تر وایجاد توافق نامه های جدی تر برای ورود کالا به دو کشور را از زیر ساخت های مهم ارتباطی در توسعه روابط تجاری عنوان کرد.

وزیر بازرگانی حذف موانع غیر تعرفه ای افزایش حجم سرمایه گذار یهای مشترک، آشنایی تجار، برگزاری نمایشگاه ها و اعزام هیاتهای تخصصی را با توجه به توانمندی های موجود در توسعه روابط اقتصادی دو کشور مهم ارزیابی کرد وبا توجه به همسایگی ایران و ترکیه خواستار شناخت بیشتر بخش های تجاری دو کشور شد.

وزیر کشاورزی ترکیه نیز در این دیدار با اشاره به نزدیک دو کشور خواستار افزایش مشارکت و سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و صنعت شد.

وی همچنین در سخنانی با تاکید بر دوستی و ثبات میان دو کشور سطح روابط را کافی ندانسته و بر تلاش برای همکاری درزمینه های توریسم و صنعت ومشارکتهای اقتصادی از جمله در زمینه تولید کودهای شیمیایی برای مصرف کشاورزان تاکید کرد.