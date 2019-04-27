مهلت ۸ روزه بدهکاران مسکن مهر پردیس/واریز ۴ میلیون تا ۱۵ اردیبهشت

سید مهدی هدایت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره تبدیل آورده متقاضیان مسکن مهر شهر جدید پردیس به اقساط، اظهار داشت: بر اساس مصوبه جدید هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس، این مزیت را برای آن دسته از ثبت‌نام‌کنندگان واحدهای مسکن مهر این شهر که تا ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان بدهی دارند قائل شدیم؛ این افراد در صورت پرداخت چهار تا پنج میلیون تومان از بدهی خود به شرکت عمران شهر جدید پردیس، می‌توانند مابقی بدهی را به صورت اقساط پرداخت کنند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس افزود: از دیگر مزایای این طرح، سبک بودن مبلغ اقساط و قابل پرداخت بودن آن است.

هدایت درباره آن دسته از متقاضیانی که تاکنون هیچ مبلغی از آورده نقدی خود را واریز نکرده‌اند، گفت: این افراد نمی‌توانند دیگر مسکن مهر دریافت کنند چون در مقطعی، کسانی که کمتر از ۲۰ میلیون تومان آورده نقدی پرداخت کرده بودند، از لیست متقاضیان حذف شده‌اند و در حال حاضر نیز این رقم به ۱۵ میلیون تومان کاهش یافته و اگر متقاضیان مسکن مهر پردیس، کمتر از ۱۵ میلیون تومان آورده نقدی واریزی داشته باشند، از لیست تحویل واحدهای مسکن مهر، حذف خواهند شد؛ ضمن اینکه کسانی که قبلاً بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان واریزی داشتند و در مرحله اول حذف شده بودند، در حال بازگشت به سامانه بوده و می‌توانند بار دیگر واحد مسکن مهر خود را در صورت تکمیل آورده نقدی، دریافت کنند.

وی فرصت زمانی پرداخت مابه‌التفاوت آورده نقدی بدهکاران بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان را برای شامل شدن در طرح پرداخت اقساطی، تا پانزدهم اردیبهشت ماه اعلام کرد.

فاز ۸ پردیس تا پایان امسال تکمیل می‌شود

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره تکمیل فاز ۸ مسکن مهر این شهر اظهار داشت: غیر از پروژه‌هایی که قبلاً معارض داشته یا پروژه‌هایی که امسال تعیین تکلیف شد، قرار است مابقی را تا پایان امسال تحویل دهیم.

دلالان سرپایی مسکن مهر پردیس ساماندهی می‌شوند

هدایت درباره وجود دلالان سرپایی مسکن مهر در شهر جدید پردیس تأکید کرد: ما در شرکت عمران شهر جدید پردیس، از نظر قانونی امکان جمع‌آوری آنها را نداریم و حذف این دلالان از طریق دستگاه‌های ذیربط انجام می‌شود. با این حال، ما اصرار داریم تا دلالان سرپایی مسکن مهر پردیس ساماندهی شوند و برای آن برنامه داریم.