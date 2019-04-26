به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پس از تساوی بدون گل پرسپولیس و سپاهان در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: استادیوم فضای باشکوهی داشت. از هوادارانمان تشکر می‌کنم.

وی افزود: نمی‌شود ساده درباره اتفاقات صحبت کرد. به بازیکنانم تبریک می گویم که برای جنگیدن و بردن به زمین آمدند. مطمئنم در کنار این هواداران قهرمان می شویم. مبارزه برای قهرمانی تا آخرین ثانیه و سوت داور ادامه خواهد داشت. بازیکنانم نشان دادند حتی خستگی بر آنها اثر ندارند و در هر سه جام با قدرت ظاهر شدند.

سرمربی پرسپولیس تاکید کرد: مطمئنم در آخر کار همه شاد خواهیم بود.

برانکو درباره فضای ملتهب سکوها و تاثیرش بر روند بازی گفت: این اتفاقاتی است که در استادیوم‌ها خیلی پیش می‌آید و مربوط به تماشاگران می‌شود. بازهم جا دارد به بازیکنانم تبریک بگویم که تا دقیقه ۹۰ تمرکز خودشان را حفظ کردند و این اتفاقات تأثیری در عملکردشان نداشت.

وی در خصوص خستگی بازیکنان تیمش و عصبانیتش بعد از پایان بازی یادآور شد: از لحاظ آماری ما برتر از سپاهان بودیم. از نحوه بازی بازیکنانم راضی هستم. ۶۰ درصد مالکیت توپ داشتیم. سپاهان خوب دفاع کرد. هیچ ایرادی نمی‌توانم از بازیکنانم بگیرم. سپاهان تیم دوم جدول بوده و نمی‌شود به سادگی روی دروازه آنها فرصت ایجاد کرد. اما به خاطر یکسری جزئیات روی زمین عصبانی بودم.

برانکو ادامه داد: بخصوص در ثانیه‌های آخر که بازی را تمام کرد و نگذاشت کارمان را بکنیم. نیمه دوم حداقل باید ۱۰ دققه وقت اضافه می‌گرفت ولی ۳ دقیقه وقت گرفت. آنقدر در فوتبال هستم که همه چیز را متوجه بشوم.

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این سوال که چرا ضعف گلزنی این تیم باوجود چند مهاجم برطرف نمی‌شود، گفت: علیپور بهترین گلزن لیگ است. نمی دانم آیا تیمی در ایران هست که آقای گلش را روی نیمکت بگذارد؟ باید کریمی ۱۹ یا اسدی ۲۰ ساله بازی کنند؟ مهدی شریفی هم بازیکن بال است نه مهاجم نوک. ترابی هم همینطور.

برانکو درباره رفتار ناشایست هواداران سپاهان از سوی یکی از خبرنگاران مورد سوال قرار گرفت که سرمربی پرسپولیس گفت: این سوال مربوط به من نیست. پرسپولیس هر کاری کرده در زمین بوده آنهم محترمانه. می‌دانید طبق آمار پرسپولیس بیشتر از همه ضرر کرده است. ما سرمان گرم بازی و بازی و بازی است. بقیه به خودشان مراجعه کنند.